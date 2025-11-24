SAVJET LIJEČNIKA
Posao
★★★☆☆
To što vi znate neke stvari o nekim ljudima rezultat je vaše sposobnosti da ih dokučite. Ne morate to i pokazati.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Veselite se onom što volite.
