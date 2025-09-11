INSPIRACIJA ZA JESEN
Posao
★★★☆☆
Ne morate se u svemu složiti s nadređenima, ali ne morate to ni otvoreno pokazati. Budite diplomat.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Navečer se naspavajte.
