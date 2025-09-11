Top modeli kožnih suknji iz aktualne high street ponude
Kožna suknja je već odavno prestala biti samo trend i postala pravi klasik jesenske garderobe. I ove sezone potvrđuje svoj status – brojni high street brendovi u svoje su kolekcije uvrstili modele od prave i umjetne kože, dok su uz nezaobilaznu crnu sve popularnije i bogate smeđe nijanse te elegantna bordo boja. Poseban šarm daju i suknje od brušene kože, koje cijelom outfitu donose mekši, sofisticiran dojam.
Ono što kožnu suknju čini tako privlačnom je njezina svestranost – može se nositi u dnevnim, poslovnim i večernjim kombinacijama. Uparena s klasičnom bijelom košuljom i gležnjačama daje chic poslovni look, dok s dolčevitom i visokim čizmama djeluje toplo i elegantno za hladnije dane. Za ležernije prilike lako se kombinira s oversized puloverima ili T-shirticom i tenisicama, a za večernji izlazak dovoljno je dodati satensku bluzu i štikle.
Kožna suknja tako ostaje investicija koja svake jeseni pronalazi svoje mjesto u našim ormarima i uvijek izgleda moderno i stylish. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne ponude koje ove jeseni vrijedi dodati u garderobu.