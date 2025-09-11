Top modeli kožnih suknji iz aktualne high street ponude

I ove jeseni kožne suknje vladaju kolekcijama, a brendovi nude bezvremenske crne modele, ali i varijante u toplim smeđim nijansama, bogatoj bordo boji te od brušene kože za profinjeniji izgled

Kožna suknja je već odavno prestala biti samo trend i postala pravi klasik jesenske garderobe. I ove sezone potvrđuje svoj status – brojni high street brendovi u svoje su kolekcije uvrstili modele od prave i umjetne kože, dok su uz nezaobilaznu crnu sve popularnije i bogate smeđe nijanse te elegantna bordo boja. Poseban šarm daju i suknje od brušene kože, koje cijelom outfitu donose mekši, sofisticiran dojam.

Ono što kožnu suknju čini tako privlačnom je njezina svestranost – može se nositi u dnevnim, poslovnim i večernjim kombinacijama. Uparena s klasičnom bijelom košuljom i gležnjačama daje chic poslovni look, dok s dolčevitom i visokim čizmama djeluje toplo i elegantno za hladnije dane. Za ležernije prilike lako se kombinira s oversized puloverima ili T-shirticom i tenisicama, a za večernji izlazak dovoljno je dodati satensku bluzu i štikle.

Kožna suknja tako ostaje investicija koja svake jeseni pronalazi svoje mjesto u našim ormarima i uvijek izgleda moderno i stylish. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne ponude koje ove jeseni vrijedi dodati u garderobu.

H&M - 44,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 249 €

H&M - 59,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 79,95 €

Arket - 249 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €