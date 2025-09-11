Nakon 13 godina: Julia Roberts i njezina slavna nećakinja modno usklađene na crvenom tepihu

Njihov rijedak zajednički izlazak oduševio je obožavatelje, a dodatnu pažnju privukle su svojom sličnom nijansom kose

Nakon 13 godina slavne glumice Julia Roberts i njezina nećakinja Emma Roberts ponovno su zajedno zasjale na crvenom tepihu, i to na glamuroznom eventu u sklopu New York Fashion Weeka. Njihov rijedak zajednički izlazak oduševio je obožavatelje, a dodatnu pažnju privukle su svojim gotovo identičnim crvenim frizurama.

Profimedia

Julia Roberts odlučila se za crno odijelo klasičnog kroja – jednostavno, ali bezvremenski elegantno. Muški kroj odijela u kombinaciji s minimalističkim modnim dodacima istaknuo je njezinu prirodnu karizmu i moćan stav, što je već dugo njezin prepoznatljiv modni potpis.

Profimedia

Emma Roberts odabrala je dugu crnu haljinu s prozirnim detaljem na prednjoj strani, što je outfitu dalo dozu glamura i ženstvenosti. Haljina je pratila liniju tijela, a kombinacija s decentnim nakitom naglasila je profinjenu eleganciju. Društvo im je pravio i dizajner Simon Porte Jacquemus, koji je u Central Parku predstavio suradnju s brendom Veuve Clicquot.

Profimedia

Posljednji put zajedno su se na crvenom tepihu pojavile davne 2012. godine na premijeri filma "U potrazi za ocem", a dvije godine ranije na premijeri romantične komedije "Dan zaljubljenih". Emma, kći Julijina brata Erica Robertsa, više je puta isticala koliko ju je slavna teta inspirirala i usmjerila u karijeri.