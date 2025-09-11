Tommy Hilfiger predstavlja jesensku kampanju 2025: 'The Hilfiger Racing Club'

Glavna lica kampanje su glumac Nicholas Hoult i supermodel Claudia Schiffer, koji oživljavaju Hilfigerovu viziju modernog preppy stila – spoj tradicije, slobode i sofisticirane igre

Tommy Hilfiger u novu sezonu ulazi punom brzinom, predstavljajući kampanju za jesen 2025. pod nazivom „The Hilfiger Racing Club“. Inspirirana bogatim nasljeđem američkog stila i duhom koji pomiče granice, kampanja spaja luksuznu nostalgiju motosporta s prepoznatljivom preppy estetikom u suvremenom, odvažnom izdanju.

Glavna lica kampanje su glumac Nicholas Hoult i supermodel Claudia Schiffer, koji oživljavaju Hilfigerovu viziju modernog preppy stila – spoj tradicije, slobode i sofisticirane igre.

„Reimaginacija preppy stila je srž moje kreativne vizije već 40 godina,“ izjavio je Tommy Hilfiger. „Od samih početaka kombinirao sam klasični američki stil s vibrantnim kulturnim utjecajima i uzbuđen sam što to nasljeđe nastavljam graditi. Ova sezona donosi novo poglavlje s kampanjom The Hilfiger Racing Club, koja pruža svjež zaokret jednom od ključnih trenutaka preppy kalendara.“

Kampanju potpisuje renomirani fotograf Glen Luchford, poznat po svom osjećaju za atmosferu i bezvremensku estetiku. Njegov objektiv prenosi energiju i individualnost likova koje tumače Hoult – u ulozi šarmantnog vozača i zaljubljenika u vintage motosport, te Schiffer – kao oličenje glamura i bezvremenske elegancije.

„Interpretacija ove kolekcije nosi onu energiju koju obožavam na stazi,“ istaknuo je Hoult. „To je tradicija isprepletena životom i zabavom. Klasični američki preppy izgled u svom najboljem izdanju – bezvremenski i cool.“

Claudia Schiffer dodala je: „Tommy ima nevjerojatnu sposobnost stvaranja kolekcija koje su istovremeno razigrane i sofisticirane. Osjećaj slobode i radosti pretočio je u ovu kampanju – bilo je zadovoljstvo biti dio tog svijeta.“

„The Hilfiger Racing Club“ ne predstavlja samo kolekciju, već i stav. Svaki detalj slavi nasljeđe motosporta i klasične američke mode, ali istodobno otvara vrata novoj eri stila: slobodnog, odvažnog i osobnog.

Jesen 2025. donosi i početak novog modnog narativa brenda pod sloganom „You’re Invited, No RSVP Required“ – poruke otvorenosti, inkluzije i autentičnog izraza.

Kolekcija reinterpretira preppy nasljeđe kroz bogatstvo tekstura i slojevitih kombinacija: tartan košulje, traperice s vodootpornim završnim slojem, kaputi od održivih mješavina vune s upečatljivim kariranim uzorkom. Njujorška elegancija oživljava kroz oksford košulje ispod rugby majica, ležerno nošene kravate, plisirane suknje uz duks majice s amblemima i traperice, dok torba American Icon upotpunjuje svaki stajling.

To je moderno nasljeđe preppy stila – okrenuto naglavačke, ali i dalje u prepoznatljivom Hilfigerovom duhu.

Kolekcija za jesen 2025. dostupna je u Tommy Hilfiger trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, u svim Fashion&Friends multibrand trgovinama, kao i online na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji.