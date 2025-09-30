Jarac
Jarac

Jarac

Žena.hr
30. rujna 2025.

Posao

★★★★☆

U stručnim pitanjima moglo bi doći do jedne rasprave ili nadmetanja oko toga tko je u pravu. Po običaju, nitko. 

Zdravlje&sdavjet

★★★★☆

Budite pravedni.

