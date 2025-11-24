SAVJET LIJEČNIKA
Posao
★★★★☆
Dogovaranje oko jednog posla moglo bi se proširiti i produžiti u cjelodnevni sastanak. Ne brinite, bit će rezultata.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Ne pijte hladne napitke.
