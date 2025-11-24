Jarac
Žena.hr
24. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Dogovaranje oko jednog posla moglo bi se proširiti i produžiti u cjelodnevni sastanak. Ne brinite, bit će rezultata.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Ne pijte hladne napitke.

