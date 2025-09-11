INSPIRACIJA ZA JESEN
Posao
★★★☆☆
Pitat ćete se čemu se truditi kad ionako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Naspavajte se.
