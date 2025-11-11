Horoskop za utorak: Rakovi će analizirati svoj ljubavni život, vage će prihvatiti sebe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Vaša povezanost s društvom i prijateljima i danas će biti naglašena. Voljena osoba će to razumjeti. POSAO: Poslovi će se danas odvijati uobičajeno, a vi ćete se na radnom mjestu pomalo dosađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Privlače vas kolači.

Bik

LJUBAV: Okolnosti, ljudi i događaji oko vas navodit će vas na to da dublje promislite o svom položaju u vezi, a bit ćete i emotivniji. POSAO: Moguće je da ćete se zateći između dvije vatre koje imaju različita mišljenja. Vi ćete po običaju, balansirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je kratka glavobolja.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je ugodan i ispunjen dan u privatnom životu. Moći ćete ostvariti većinu svojih zamisli. POSAO: Ako upotrijebite svoju intuiciju na ispravan način, moći ćete postići mnogo više nego što očekujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete odlično.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete analizirati svoj ljubavni život više nego inače i tražiti neke sasvim nove puteve. POSAO: Danas ćete privesti kraju mnoge nedovršene stvari i malo se opustiti s kolegama. Imate pravo i na to. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se krutosti.

Lav

LJUBAV: Vaša sentimentalnost donijet će blagost koju drugi ne očekuju. Bit ćete poput janjeta koje traži pažnju. POSAO: Uz takt i diplomaciju možete postići vrijedan dogovor sa šefovima. Bez takta moglo bi biti nadmudrivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Djevica

LJUBAV: Osjećat ćete se ugodno u društvu osobe koju volite i možete se lijepo provesti ako zanemarite male obiteljske brige. POSAO: Male igre oko dominacije na radnom mjestu razotkrivat ćete svojom intuicijom. Oslonite se na nju. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete se držati.

Vaga

LJUBAV: Vaš partner danas će vjerojatno biti nervozan. Pokušavat će nešto, ali uglavnom će to biti petljanje. POSAO: Cijene vaš trud, ali na pragu ste novih analiza i mogućih inventura. Počinjete sagledavati rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete se osjećati dobro bilo da ostanete kod kuće u društvu voljene osobe, bilo da izađete. POSAO: Premda će izgledati da vas drugi protežiraju, nije baš tako. Zabavni ste i sposobni, a to se sada i traži. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je jedan frustrirajući dan u ljubavi. Najbolje je da se privremeno osamite i pričekate. POSAO: Ako malo bolje pogledate što se oko vas događa na poslu, naći ćete mnogo razloga za zadovoljstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitajte se.

Jarac

LJUBAV: Ono što vam možda trenutačno nedostaje u vašoj vezi danas ćete nadomjestiti boljim erotskim odnosom. POSAO: Kolege vas vole i to vam pokazuju, a takav njihov stav vas potiče da i vi nešto učinite za njih. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od svojih očekivanja.

Vodenjak

LJUBAV: Za vas nema više ni prepreka, ni boljki. Ljubavni život vam je stabilan i ono što vam često izmiče iz ruku – uredan je. POSAO: Danas ćete se baviti dvjema stvarima: jedno su financijske kalkulacije, a drugo su poslovni kontakti i korespondencija. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo budite i dalje svoji.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete rado viđen gost u mnogim društvima, pa slobodno prihvatite pozive koji slijede. POSAO: Nitko nije izgubljen u samoći, a na vama je da to pokažete svojim primjerom. Pomozite kolegi ako treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte.