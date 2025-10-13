Horoskop za utorak: Ovnovi se trebaju štedjeti, jarčevi čekati svojih pet minuta

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete primjećivati kako vaš privatni život dobiva nov sjaj i vraća se u ravnotežu. POSAO: U poslu nećete biti prisutni duhom, ali zato što će vam današnji dan donijeti lijepa iskustva na drugim područjima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam snage, štedite se.

Bik

LJUBAV: Neki bi mogli sklopiti poznanstvo s osobom koja je zrelija od njih. Uputit će vam konstruktivnu kritiku. POSAO: Pred vama je zahtjevan dan u kom ćete morati dobro razlučiti što žele šefovi, koji su ciljevi, tko je prijatelj, a tko neprijatelj. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji trenutačno imaju ljubavnih problema neka danas potraže društvo prijatelja, jer će uz njih vidjeti jasnije. POSAO: Vjerojatan je prolazni nesklad sa suradnicima jer će neki od njih pokazati svoju nestabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Rak

LJUBAV: Iako će nestati one napetosti između vas i druge strane, danas ćete se ponašati prilično neujednačeno. POSAO: Dok razmišljate o poslu, sve vam je jasnije da je pred vama otvoren i obećavajući put napredovanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam odmor.

Lav

LJUBAV: Možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog šoka. POSAO: Vaše zasluge ipak će izaći na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se to ne dogodi. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo razmislite, onda skočite.

Djevica

LJUBAV: Male nervoze unosit će prolazni nemir u odnose, ali će vas i poticati da se više angažirate oko istih. POSAO: Mogući su manji problemi s mladim osobama na poslu. One će očekivati nešto drugo od realnosti, a neke će pokazati razmaženost. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima.

Vaga

LJUBAV: U toku današnjeg dana možete očekivati sve bogatiji ljubavni život sa zadovoljstvom i s nizom lijepih prilika. POSAO: Neki će možda baš danas dobiti priliku da oplode svoj novac. Drugi će postati svjesni da stoje sasvim dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Male probavne smetnje.

Škorpion

LJUBAV: Osjećat ćete da je sreća u povezanosti s ljudima i zato ćete se danas pokazati kao iznimno društvena osoba. POSAO: Bit ćete razapeti između želja i mogućnosti. Na vama je da nađete zlatnu sredinu i prilagodite se na pozitivan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoj smisao za humor.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete istinsku sreću naći preko vaših prijatelja ili u njihovom društvu. Prepustite im se s povjerenjem. POSAO: Doći će do poslovne korespondencije koja će vas umoriti. Radi se o prilično zahtjevnom načinu izražavanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Slobodno maštajte

Jarac

LJUBAV: Ako niste zadovoljni kako stvari stoje, današnji dan dobar je za privremeno povlačenje u samoću. POSAO: Borbe koje ste vodili donose pobjedu, a vas to potiče da svoje ideje razvijate dalje, smjelo i bez prepreka. ZDRAVLJE&SAVJET: Doći će vaših pet minuta.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i prepuni dobrih namjera. Ovaj anđeoski pristup doprinijet će poboljšanju vaše veze. POSAO: Ljubaznost i uviđavnost danas ćete pokazivati više nego itko drugi u poslu. Kolege će to znati cijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Ribe

LJUBAV: Neki će se još uvijek motati u labirintu kreni-stani. Drugi će krenuti, ali nesigurno. Treći će misliti da sve to nema smisla. POSAO: Nedostajat će vam osjećaj slobode. Pritisci da izvršite radne zadaće u rokovima sada osjećate kao breme. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došlo malo više sna.