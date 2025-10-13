Manikure savršene za hladnije dane - od toplih nijansi do modernih detalja

Ove sezone dominiraju bogate, zemljane nijanse, metalik detalji i uzorci inspirirani prirodom. Od toplih tonova karamele i vina do minimalističkih „soap“ noktiju i životinjskih printova – jesenska paleta manikura nudi savršenu ravnotežu između udobnosti i elegancije

Kad temperature padnu, a slojevita odjeća postane svakodnevica pravo je vrijeme i za promjenu na noktima. Jesen i početak zime donose raskošnu paletu boja i tekstura koje odražavaju toplinu, eleganciju i udobnost sezone. Umjesto jarkih ljetnih tonova, fokus se prebacuje na bogate nijanse burgundca, čokolade, karamele i zemlje, uz metalik detalje i decentan sjaj dragulja koji podižu svaku manikuru.

Donosimo nekoliko trendi manikura koji će obilježiti hladnije dane i inspirirati tvoju sljedeću posjetu kozmetičkom salonu.

Povratak ’90-ih: kvadratni nokti

Kao i u modi, i u svijetu manikura vraća se duh ’90-ih. Kvadratni nokti s ravnim rubovima djeluju elegantno i praktično, a najbolje izgledaju u tamnim jesenskim tonovima poput vinsko crvene ili čokoladne.

Karamel jelly

Jedan od najvećih trendova 2025. godine su „jelly nails“ – prozirni, želatinozni nokti u toplim tonovima. Za jesen biraj karamel nijansu koja će tvojim rukama dati cozy, neutralan i sofisticiran izgled.

Boja vina

Boja vina sinonim je za jesen. Od klasične, potpuno prekrivene manikure do efekta „cat-eye“ ili jelly završetka – ova bogata nijansa pristaje svakom tonu kože i svakoj prilici.

Chrome French tips

Francuska manikura dobiva futuristički twist uz metalik završetak. Srebrni ili zlatni krom detalji daju dašak glamura, idealan za večernje izlaske i blagdanske prigode.

Tortoiseshell efekt

Motiv kornjačevine već nekoliko sezona osvaja ljubiteljice manikura. Kombinacija toplih jantarnatih i tamno smeđih nijansi daje sofisticiran, ali zanimljiv izgled koji se lako kombinira s jesenskom garderobom.

Neutralni animal print

Ako voliš nešto diskretnije, isprobaj „cheetah“ uzorak u neutralnim tonovima. Možeš ga nanijeti samo uz rub nokta ili kao detalj na jednom prstu – efekt će biti suptilan, ali upečatljiv.

Rosewater manikura

Za minimalistice, „rosewater“ nokti savršen su izbor. Riječ je o nježnom, prozirno ružičastom tonu koji daje dojam prirodnih, njegovih noktiju s efektom sjaja poput sjajila za usne.

Soap nails

Čisti, svježi izgled sapunastih noktiju ostaje popularan i u jesenskim mjesecima. Mliječno bijele ili blago prozirne nijanse stvaraju efekt urednih, zdravih noktiju – savršeno za ljubiteljice jednostavnosti i elegancije.

Mix and match

Ako voliš igrati s bojama i uzorcima, isprobaj „mix and match“ manikuru. Kombiniraj pastelno plavu s jantarnim tonovima ili spoji klasični francuski tip s neočekivanim kontrastom boja. Ova vesela kombinacija unosi svježinu u hladnije dane i ističe tvoju kreativnost.

Kratki kvadratni nokti

Kratki nokti kvadratnog oblika uvijek djeluju uredno i chic, osobito u jesen kada prevladavaju tamnije, odvažnije nijanse poput tamnoplave, bordo ili boje šljive. Idealni su za svakodnevno nošenje i jednostavno održavanje.