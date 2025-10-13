Manikure savršene za hladnije dane - od toplih nijansi do modernih detalja
Kad temperature padnu, a slojevita odjeća postane svakodnevica pravo je vrijeme i za promjenu na noktima. Jesen i početak zime donose raskošnu paletu boja i tekstura koje odražavaju toplinu, eleganciju i udobnost sezone. Umjesto jarkih ljetnih tonova, fokus se prebacuje na bogate nijanse burgundca, čokolade, karamele i zemlje, uz metalik detalje i decentan sjaj dragulja koji podižu svaku manikuru.
Donosimo nekoliko trendi manikura koji će obilježiti hladnije dane i inspirirati tvoju sljedeću posjetu kozmetičkom salonu.
Povratak ’90-ih: kvadratni nokti
Kao i u modi, i u svijetu manikura vraća se duh ’90-ih. Kvadratni nokti s ravnim rubovima djeluju elegantno i praktično, a najbolje izgledaju u tamnim jesenskim tonovima poput vinsko crvene ili čokoladne.
Karamel jelly
Jedan od najvećih trendova 2025. godine su „jelly nails“ – prozirni, želatinozni nokti u toplim tonovima. Za jesen biraj karamel nijansu koja će tvojim rukama dati cozy, neutralan i sofisticiran izgled.
Boja vina
Boja vina sinonim je za jesen. Od klasične, potpuno prekrivene manikure do efekta „cat-eye“ ili jelly završetka – ova bogata nijansa pristaje svakom tonu kože i svakoj prilici.
Chrome French tips
Francuska manikura dobiva futuristički twist uz metalik završetak. Srebrni ili zlatni krom detalji daju dašak glamura, idealan za večernje izlaske i blagdanske prigode.
Tortoiseshell efekt
Motiv kornjačevine već nekoliko sezona osvaja ljubiteljice manikura. Kombinacija toplih jantarnatih i tamno smeđih nijansi daje sofisticiran, ali zanimljiv izgled koji se lako kombinira s jesenskom garderobom.
Neutralni animal print
Ako voliš nešto diskretnije, isprobaj „cheetah“ uzorak u neutralnim tonovima. Možeš ga nanijeti samo uz rub nokta ili kao detalj na jednom prstu – efekt će biti suptilan, ali upečatljiv.
Rosewater manikura
Za minimalistice, „rosewater“ nokti savršen su izbor. Riječ je o nježnom, prozirno ružičastom tonu koji daje dojam prirodnih, njegovih noktiju s efektom sjaja poput sjajila za usne.
Soap nails
Čisti, svježi izgled sapunastih noktiju ostaje popularan i u jesenskim mjesecima. Mliječno bijele ili blago prozirne nijanse stvaraju efekt urednih, zdravih noktiju – savršeno za ljubiteljice jednostavnosti i elegancije.
Mix and match
Ako voliš igrati s bojama i uzorcima, isprobaj „mix and match“ manikuru. Kombiniraj pastelno plavu s jantarnim tonovima ili spoji klasični francuski tip s neočekivanim kontrastom boja. Ova vesela kombinacija unosi svježinu u hladnije dane i ističe tvoju kreativnost.
Kratki kvadratni nokti
Kratki nokti kvadratnog oblika uvijek djeluju uredno i chic, osobito u jesen kada prevladavaju tamnije, odvažnije nijanse poput tamnoplave, bordo ili boje šljive. Idealni su za svakodnevno nošenje i jednostavno održavanje.