Manjak vitamina C može ozbiljno narušiti zdravlje – evo najčešćih simptoma

Vitamin C jedan je od ključnih nutrijenata za zdravlje organizma, a njegov nedostatak može uzrokovati niz neugodnih simptoma. Od učestalog umora do slabijeg imuniteta – tijelo brzo pokazuje znakove kada mu ovog važnog vitamina ponestaje

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, esencijalni je nutrijent koji naš organizam, za razliku od većine životinja, ne može samostalno proizvesti. U potpunosti ovisimo o njegovom unosu putem prehrane kako bismo održali ključne tjelesne funkcije i cjelokupno zdravlje. Iako je teški nedostatak, poznat kao skorbut, danas rijetkost u razvijenim zemljama, suptilniji, ali i dalje štetni znakovi manjka mogu proći neprimijećeno te značajno utjecati na kvalitetu života. Prepoznavanje ovih ranih simptoma prvi je korak prema očuvanju vitalnosti.

Zašto je vitamin C ključan za naše zdravlje?

Uloga vitamina C u organizmu daleko je složenija od pukog jačanja imuniteta. Ovaj svestrani vitamin djeluje na više razina, a njegove najvažnije funkcije uključuju:

Snažan antioksidans: Vitamin C je primarni, u vodi topivi antioksidans u tijelu. On štiti ključne molekule poput proteina, masti i DNA od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Ovi nestabilni spojevi nastaju tijekom normalnog metabolizma, ali i kao posljedica izloženosti toksinima poput duhanskog dima.

Unsplash

Rani i suptilni znakovi nedostatka

Simptomi se obično ne pojavljuju naglo, već se razvijaju postupno, često nakon više tjedana ili mjeseci nedovoljnog unosa. Obratite pažnju na sljedeće znakove.

Problemi s kožom, kosom i noktima

Budući da je kolagen temelj zdrave kože i njezinih struktura, prvi znakovi manjka često se vide upravo ovdje.

Gruba i neravna koža: Pojava sitnih, aknama sličnih izbočina na nadlakticama, bedrima ili stražnjici, poznata kao keratoza pilaris ili "pureća koža", može biti rani znak. Stanje nastaje zbog nakupljanja proteina keratina unutar pora, što je povezano s nedostatkom vitamina C.

Pexels

Krvarenje i sporo zacjeljivanje

Slabljenje krvnih žila i vezivnog tkiva zbog nedovoljne sinteze kolagena izravno utječe na sklonost krvarenju i sposobnost tijela da se oporavi.

Lako stvaranje modrica: Modrice nastaju kada krvne žile ispod kože puknu. Kod manjka vitamina C, kapilare su izrazito slabe, pa modrice mogu nastati i nakon minimalnog pritiska ili udarca.

Opći simptomi i bolovi

Često prvi, ali i najlakše zanemarivi, jesu nespecifični simptomi koji utječu na opće stanje organizma.

Kronični umor i slabost: Neobjašnjiv i uporan umor, malaksalost i razdražljivost među prvim su znakovima koji se javljaju, vjerojatno zbog smanjene sinteze karnitina, molekule važne za proizvodnju energije.

Pexels

Kako potvrditi manjak i tko je u riziku?

Dijagnoza se najčešće postavlja na temelju kliničke slike, analize prehrambenih navika i brzog poboljšanja simptoma nakon uvođenja vitamina C. Za preciznu potvrdu, liječnik može zatražiti krvnu pretragu kojom se mjeri razina askorbinske kiseline. Rizične skupine uključuju pušače (kojima je potrebno oko 35 mg vitamina C više dnevno), osobe s restriktivnim dijetama, alkoholičare, osobe s poremećajima prehrane te pacijente s kroničnim bolestima koje ometaju apsorpciju nutrijenata.

Prepoznavanje ranih simptoma nedostatka vitamina C ključno je za sprječavanje ozbiljnijih zdravstvenih problema. Najbolja prevencija je uravnotežena prehrana bogata svježim voćem i povrćem. Samo jedna naranča, pola šalice crvene paprike ili kivi mogu osigurati značajan dio dnevnih potreba. Ako sumnjate na manjak, posavjetujte se sa svojim liječnikom koji će preporučiti odgovarajuće korake – bilo da se radi o ciljanoj promjeni prehrane ili uvođenju dodataka prehrani.