Horoskop za utorak: Lavovi će dobiti priznanje na poslu, vage će se upustiti u ljubavnu aferu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Radost zbog sklada i sreće koji vladaju u vašem privatnom životu bit će zarazna. Zanemarite male brige. POSAO: Svi koji se bave umjetnošću ili im je posao kreativan, i danas će imati zavidnu inspiraciju.ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Bik

LJUBAV: Dok vaš partner luduje i uživa, vaše samopouzdanje pada. Odustanite od potrebe da sve uzimate kao neobavezno. POSAO: U poslovnim pregovorima moguće je licemjerje i dvoličnost. Potrudite se istjerati stvari na čistac. ZDRAVLJE&SAVJET: Osmislite ono što govorite.

Blizanci

LJUBAV: Ako izađete, dobar provod je zajamčen. Ipak, nedostajat će vam snage da izdržite do jutra. POSAO: Oni čiji je posao povezan s nastupanjem i publikom, danas će imati priliku pokazati svoje talente. ZDRAVLJE&SAVJET: Odspavajte popodne.

Rak

LJUBAV: U opcijama tajnih veza vi ćete nalaziti najviše zadovoljstva i strasti. Dakako da će sve to biti skriveno ili samo virtualno. POSAO: Moguće je da ćete se ponašati po sistemu neka ide kako ide. Ipak, postoje stvari na koje možete utjecati. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki uživaju u terapijama.

Lav

LJUBAV: Dok će vam partner predlagati razne opcije kako provesti slobodno zajedničko vrijeme, vi ćete stalno nešto prigovarati. POSAO: Zadovoljstvo na vašem licu ukazuje na dobro obavljen posao. U glavi već krojite nove pothvate. ZDRAVLJE&SAVJET: Gledajte ono što je dobro.

Djevica

LJUBAV: Pokazat ćete se kao vrlo gostoljubiv domaćin i zajedno s partnerom ugostiti drage prijatelje. Bit će vam ugodno. POSAO: Izgleda da ste stigli napraviti sve što je trebalo, pa imate dobar razlog za opuštanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste zaplesati.

Vaga

LJUBAV: Udvarat ćete osobi s kojom radite, a sve bi to moglo biti na rubu dobrog ukusa. Danas je bolje da se povučete. POSAO: U poslovnu korespondenciju unosit ćete svoj šarm, a ljubazan pristup otvorit će vam mnoga vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite prekritični.

Škorpion

LJUBAV: Vaše emocije isplivat će na površinu. Neki će se tada zateći u izlasku ili će biti povezani s mladim osobama. POSAO: Posao ćete odrađivati s užitkom i lakoćom, a uz sve to mogli biste predložiti neke sasvim nove metode rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu ili u umjetnosti.

Strijelac

LJUBAV: Možete očekivati vrlo obećavajući i ispunjavajući dan kad se radi o osobnim odnosima i društvenom životu. POSAO: Pred vama su mnoge nove ambicije koje vas vesele. Razmišljate što biste sve još mogli postići. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete biti mirni.

Jarac

LJUBAV: Vaša hedonistička crta doći će do punog izražaja i u osobnim odnosima. Imat ćete baš sve što poželite. POSAO: Male poslove rješavat ćete lako, no kad se radi o dogovaranjima, tu će vam trebati realnija procjena. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s pićem.

Vodenjak

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u vlastitom domu i društvu drage vam osobe. Većini vas danas se neće dati izlaziti. POSAO: Još malo i iza vas je dobro odrađen posao, a to je pravi razlog za pripreme za zasluženo opuštanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Ribe

LJUBAV: Danas kao da ćete se vi i voljena osoba natjecati u hedonizmu. Svatko će željeti da njegov užitak bude potpuniji. POSAO: S povjerenjem se prepustite ideji da vas ovaj put vode drugi. Oni imaju ključ kako stići do uspjeha. ZDRAVLJE&SAVJET: Neumjerenost u hrani i piću.