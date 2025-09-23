Horoskop za utorak: Jarčevi će pronaći rješenje za sve, ovnovi su previše osjetljivi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Niti ćete vi razumjeti drugu stranu, niti ona vas. Stoga je najbolje da danas sklopite primirje i da ne tražite previše. POSAO: Jedan posao gotovo da će se razvodniti, ali zato je već na pomolu novi, bolji, veći. Upuštate se u to. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari previše k srcu.

Bik

LJUBAV: Pred vama je još jedan pomalo frustrirajući dan. Smanjite svoja ljubavna očekivanja i budite strpljivi. POSAO: Bilo bi najbolje da ne unosite emocije u posao jer će vam tako biti samo teže. Ohladite se i budite profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Blizanci

LJUBAV: Mogli bi se zateći u većoj grupi ljudi koji se dobro zabavljaju. Ako ste još sami iskoristite priliku za novo poznanstvo. POSAO: Čini se da ste nadomak važnog otkrića za koji je potrebno još samo malo upotrijebiti glavu. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite do kraja.

Rak

LJUBAV: Malo nezadovoljstvo bit će povezano s vašim sve većim ljubavnim ambicijama. Ipak ćete trebati ići korak po korak. POSAO: Neki će imati potrebu nakratko se povući i djelovati iz sjene. Ova distanca bit će vam dobro došla. ZDRAVLJE&SAVJET: Pijte kamilicu.

Lav

LJUBAV: Teško ćete udovoljavati svakodnevnim zahtjevima, dogovorima, rokovima. Prepustite se spontanosti u vezi. POSAO: Podrška drugih bit će prisutna, ali i sve veći zahtjevi. Na vama je da uravnotežite mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica.

Djevica

LJUBAV: Uz dosta strpljenja, takta i diplomacije vi ćete nekako uspjeti udovoljiti partnerovima željama i svojoj duši. POSAO: Oslanjajući se na druge mogli biste daleko stići. No ponekad je teško pristati na svaki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Ono što se mora, mora se.

Vaga

LJUBAV: Neki će danas biti skloni pomiješati maštu i stvarnost. Unatoč dobrim odnosima, njihove procjene neće biti realne. POSAO: Inspiracija za umjetničke poteze bit će jaka. Predlagat ćete nešto sasvim nesvakidašnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Upečatljivi snovi.

Škorpion

LJUBAV: Nastavit ćete istraživati nepoznato. Ako ste u duljoj vezi, partner će se pitati što je s vama. Budite pažljiviji. POSAO: Puni ste elana i spremni na nova poduzimanja. Za ista se stvaraju stabilni uvjeti i to postaje sve jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Strijelac

LJUBAV: Moguć je izlazak na sasvim neobično mjesto gdje vjerojatno ima vode. Bit će vam lijepo i romantično. POSAO: Brzina, jasnoća i učinkovitost bit će osobine koje ćete danas imati prilike pokazati na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je da ste u igri.

Jarac

LJUBAV: I danas ćete se uspjeti dobro zabaviti u društvu osobe do koje vam je stalo. Budite otvoreni i srdačni. POSAO: Zahvaljujući svojoj kreativnosti koja će danas biti aktivna, vi ćete naći rješenje za svaki problem. ZDRAVLJE&SAVJET: Pitat ćete se o smislu neki stvari.

Vodenjak

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja pomoći će vam da osmislite nezaboravnu večer na koju ćete pozvati voljenu osobu. POSAO: Jedan dio onog što ste postigli pokazat će se kao puka iluzija. Stoga ćete se držati onog sigurnog i vidljivog. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Ribe

LJUBAV: Osjećaji će vas vući na jednu stranu, a prilike na drugu. Ipak ćete biti otvoreni za ljubav, no ne možete imati baš sve. POSAO: Unoseći emocije u posao mogli biste učiniti nešto što se neće svidjeti vašim nadređenima. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je biti opušten.