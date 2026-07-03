Horoskop za subotu: Ovnove vodi strast, lavovi trebaju pripaziti na ego

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Impulzivnost je naglašena i može donijeti kratke, ali intenzivne napetosti s partnerom. Potreba za slobodom je jaka, no pazite da nepromišljenim riječima ne povrijedite one do kojih vam je stalo. Strast je visoka, ali stabilnost je danas upitna. POSAO: Imate snažan poriv za akcijom, no pripazite na ishitrene poteze, osobito u financijama. Neočekivane promjene u planovima su gotovo sigurne. Mogući su sukobi s autoritetima. Usmjerite energiju u kreativne, samostalne projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte višak energije kroz tjelovježbu. Visoka razina stresa može dovesti do glavobolje ili nervoze. Moguće su i manje nezgode zbog nepažnje.

Bik

LJUBAV: Konjunkcija Marsa i Urana u vašem znaku donosi unutarnji nemir i snažnu potrebu da se oslobodite ograničenja, što može uzdrmati stabilne veze. Neočekivane reakcije su moguće s obje strane, a vaša poslovična tvrdoglavost danas je na vrhuncu. POSAO: Niste skloni kompromisima. Mogući su iznenadni financijski troškovi ili problemi s posjedima. Izbjegavajte impulzivnu kupnju. Ovo je dan kada se planovi ruše, stoga je fleksibilnost ključna. Izbjegavajte važne poslovne razgovore i dogovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se napeto. Provedite vrijeme u prirodi kako biste se prizemljili. Masaža ili opuštajuća kupka mogu pomoći u oslobađanju od stresa koji se nakuplja u tijelu.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je minsko polje. Retrogradni Merkur, vaš vladar, donosi nesporazume. Neočekivane vijesti ili susreti s osobama iz prošlosti mogu unijeti nemir. U odnosima je moguća nervoza i potreba za prostorom. Izbjegavajte ozbiljne razgovore. POSAO: Planovi se mijenjaju iz minute u minutu. Očekujte probleme s tehnologijom, kašnjenja i otkazivanje dogovora. Vaša prilagodljivost bit će na testu. Dan je sklon pogreškama, stoga sve provjeravajte dvaput. Ne donosite odluke na temelju poluinformacija. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna preopterećenost je naglašena. Potrebno vam je rasterećenje. Kratka šetnja ili vježbe disanja mogu pomoći smiriti ubrzani um. Pazite se u prometu.

Rak

LJUBAV: S retrogradnim Merkurom u vašem znaku, izuzetno ste osjetljivi i skloni pogrešnom tumačenju partnerovih riječi. Emocije su na vrhuncu. Obiteljske teme su u prvom planu, no mogući su i neočekivani sukobi zbog nakupljenih frustracija. POSAO: Osjećate zastoj i nedostatak napretka, što vas čini frustriranima. Komunikacija s kolegama je otežana. Iskoristite dan za introspekciju i preispitivanje starih ciljeva, a ne za pokretanje novih inicijativa. Dovršite započete zadatke. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivna iscrpljenost je gotovo neizbježna. Potrebna vam je samoća i briga o sebi. Izbjegavajte ljude koji vam crpe energiju. Radite ono što vam donosi unutarnji mir.

Lav

LJUBAV: Vaša potreba za pažnjom i divljenjem je na vrhuncu. Privlačite poglede, a strasti su uzavrele. Ipak, pripazite da vas ego i tvrdoglavost ne dovedu u nepotrebne sukobe. Partner možda neće imati strpljenja za vaše dramatične ispade. POSAO: Samopouzdanje i karizma pomažu vam u javnim nastupima, no napeta energija dana može donijeti iznenadne sukobe s nadređenima. Vaša kreativnost je snažna, ali pazite da ne postanete previše nametljivi. Neočekivane promjene u karijeri su moguće. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, ali skloni ste pretjerivanju. Pripazite na ego jer vas može uvaliti u nevolje. Izbjegavajte nepotrebne rizike i neprecjenjujte vlastite sposobnosti.

Djevica

LJUBAV: Skloni ste prekomjernom analiziranju svake partnerove riječi, što može stvoriti napetost. Retrogradni Merkur, vaš vladar, donosi konfuziju i vraća stare nesigurnosti. Dan nije povoljan za rješavanje emotivnih problema jer su stvari zamagljene. POSAO: Vaša potreba za redom i kontrolom danas je frustrirana kaosom koji vlada. Neočekivane prepreke i dezinformacije usporavaju vas. Izbjegavajte donošenje važnih odluka i fokusirajte se na reorganizaciju postojećih planova. Provjerite sve detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni umor je izražen. Briga i analiziranje crpe vam energiju. Odmorite se od ekrana i posvetite se hobiju koji vas opušta i ne zahtijeva previše mentalnog napora.

Vaga

LJUBAV: Društveni život je u fokusu, ali mogući su iznenadni sukobi ili nesporazumi unutar grupe prijatelja. Može doći do razdora zbog novca ili različitih vrijednosti. U partnerskim odnosima tražite ravnotežu, no današnja vas energija tjera na impulzivne reakcije. POSAO: Suradnja s drugima je izazovna. Neočekivane ideje mogu biti genijalne, ali i potpuno nepraktične. Budite otvoreni za nove pristupe, ali ne donosite konačne odluke na prečac. Timski rad može biti poremećen iznenadnim konfliktima. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate unutarnji nemir unatoč vanjskom smiraju. Druženje s pravim ljudima može vam pomoći, no izbjegavajte one koji unose dramu. Balansirajte društveni život s vremenom za sebe.

Škorpion

LJUBAV: Odnosi su intenzivni i nabijeni strastima. Potreba za kontrolom je jaka, što može dovesti do sukoba moći s partnerom. Neočekivane istine mogu izaći na vidjelo i uzdrmati temelje veze. Pazite da ponos i ljubomora ne unište nešto vrijedno. POSAO: Financijski dogovori i zajednički resursi podložni su iznenadnim promjenama. Moguć je neočekivan trošak ili sukob s poslovnim partnerom oko novca. Vaša sposobnost da ostanete smireni pod pritiskom bit će presudna. Ne ulazite u rizične investicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Akumulirate velik unutarnji pritisak. Pronađite zdrav ispušni ventil, poput intenzivnog treninga, kako biste izbjegli eksplozivne reakcije. Meditacija može pomoći.

Strijelac

LJUBAV: Partnerstva su nepredvidljiva. Moguće su iznenadne izjave ljubavi, ali i neočekivani prekidi. Vaša potreba za slobodom je naglašena i nećete tolerirati ograničenja. Razgovor može otići u potpuno neočekivanom smjeru. Budite iskreni, ali i taktični. POSAO: Svakodnevna rutina i radno okruženje su kaotični. Očekujte promjene u rasporedu, kvarove opreme ili iznenadne nove zadatke. Putovanja su također podložna odgodama i komplikacijama. Fleksibilnost je ključ preživljavanja ovog izazovnog dana. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se nemirno i nestrpljivo. Teško vam je mirovati. Pazite na sklonost nezgodama zbog brzopletosti. Aktivnosti na otvorenom pomoći će vam da se oslobodite viška energije.

Jarac

LJUBAV: Fokus je na partnerskim odnosima, ali ne na romantičan način. Retrogradni Merkur vraća na stol stare, neriješene probleme. Komunikacija je teška i opterećena prošlošću. Ovo je vrijeme za razjašnjavanje, ali bez donošenja konačnih odluka. POSAO: Radni dan je usporen i ispunjen frustracijama. Osjećate da vas nešto koči. Dan je povoljan za dovršavanje starih projekata i reorganizaciju, ali nikako za pokretanje novih. Provjeravajte svu papirologiju i dogovore jer su pogreške vrlo moguće. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se iscrpljeno i opterećeno. Odgovornosti vas pritišću više nego inače. Važno je postaviti granice i pronaći vrijeme za odmor kako biste napunili baterije.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš vladar Uran u konjunkciji s Marsom donosi vam električnu energiju i neukrotivu potrebu za slobodom. U ljubavi su mogući nagli preokreti i eksperimentiranje. Sve što je monotono bit će odbačeno. Privlače vas neobični ljudi i uzbudljive situacije. POSAO: Vaša kreativnost i originalnost su na vrhuncu. Genijalne ideje padaju vam na pamet, no pazite na impulzivnost i buntovnički stav prema autoritetima koji bi vam mogli stvoriti probleme. Neočekivane prilike mogu se pojaviti niotkuda. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se napeto, kao da ste spojeni na struju. Kanalizirajte tu ogromnu energiju u kreativne projekte. Izbjegavajte nepotrebne rizike i sukobe jer ste skloni nepromišljenosti.

Ribe

LJUBAV: Emocije su pojačane, a retrogradni Merkur donosi mogućnost nesporazuma s voljenom osobom. Skloni ste idealizaciji, ali i razočaranju. Izbjegavajte donošenje važnih odluka na temelju trenutnog raspoloženja jer vam nedostaje objektivnosti. POSAO: Neočekivani događaji vezani za dom ili obitelj mogu vam poremetiti koncentraciju na poslu. Teško vam je fokusirati se na praktične zadatke. Mogući su problemi s komunikacijom ili tehnologijom koji dodatno otežavaju situaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazito ste osjetljivi na energije oko sebe. Lako upijate tuđi stres. Okružite se pozitivnim ljudima i stvorite mirno okruženje. Vrijeme provedeno uz vodu djelovat će iscjeljujuće.