MIAMIA predstavlja Reflections – kolekciju inspiriranu osobnim rastom i suvremenom ženstvenošću

Nova kolekcija hrvatskog modnog brenda MIAMIA donosi promišljen pristup odijevanju kroz bezvremenske komade, čiste linije i estetiku koja nadilazi sezonu

MIAMIA je intimna priča satkana od tkanina, boja i osobnosti. Brend iz Zagreba nastao je iz autorske vizije dizajnerice Mie Klarić, koja kroz promišljen dizajn istražuje ljepotu jednostavnosti i suvremene ženstvenosti. Svaka kolekcija nastaje pažljivo, od prve skice do posljednjeg šava, s uvjerenjem da odjeća treba trajati, pratiti život i odražavati karakter žene koja je nosi.

Umjesto prolaznih trendova, MIAMIA gradi vlastiti dizajnerski rukopis kroz pročišćene siluete, pažljivo odabrane tkanine i besprijekornu izradu. Svaki komad osmišljen je kako bi postao dugoročni dio garderobe, spajajući bezvremensku estetiku, funkcionalnost i profinjenu eleganciju koja se nosi s lakoćom.

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

Nakon uspješnog predstavljanja brenda kroz estetiku usporenog ljeta i promišljenog odijevanja, MIAMIA predstavlja novu kolekciju Reflections - nastavak modne priče koja ovog puta istražuje odnos između odjeće, identiteta i trenutaka u kojima najjasnije upoznajemo sebe.

Kolekcija Reflections nastala je kao osobna priča o sazrijevanju, kreativnom, ali i životnom. Inspirirana idejom refleksije, ne samo kao vizualnog motiva nego i kao procesa promatranja, promjene i razvoja, kolekcija donosi pročišćene siluete, smirenu paletu boja i estetiku koja ostavlja prostor osobnosti žene koja je nosi.

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

Vizualni identitet kampanje dodatno naglašava tu ideju. U kontrastu s hladnom inox scenografijom, nježne forme i profinjene teksture stvaraju dijalog između čvrstoće i mekoće, arhitektonske preciznosti i prirodne lakoće. Refleksije površina postaju simbol osobnog rasta i novih perspektiva, dok minimalistička estetika kolekcije dolazi do punog izražaja.

Paleta nijansi – od ivory i sage tonova do puder roze i nježne plave, donosi osjećaj smirenosti, dok čiste linije i promišljene proporcije potvrđuju prepoznatljiv dizajnerski rukopis brenda. Kolekcija donosi bezvremenske ljetne komade osmišljene za lako kombiniranje, udobnost i suvremenu eleganciju, ostajući vjerna filozofiji odjeće koja nadilazi sezonu i prirodno se uklapa u svakodnevni život.

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

Sanja Jagatić

"Reflections je za mene priča o sazrijevanju – osobnom i kreativnom. Željela sam stvoriti kolekciju koja neće definirati ženu, već joj dati prostor da kroz odjeću izrazi vlastitu osobnost. Vjerujem da odjeća ima najveću vrijednost onda kada se u njoj osjećamo prirodno, samouvjereno i svoje," ističe dizajnerica Mia Klarić.

Vjerna svojim vrijednostima od samih početaka, MIAMIA i dalje proizvodi u Hrvatskoj, u manjim serijama i s naglaskom na kvalitetnu izradu, promišljen dizajn i odgovorniji pristup modi.

Nova kolekcija Reflections dostupna je putem službenog webshopa MIAMIA, gdje se može istražiti cjelokupna kolekcija i upoznati svijet brenda koji svoju estetiku gradi kroz jednostavnost, kvalitetu i suvremenu ženstvenost.

Sanja Jagatić