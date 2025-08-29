Horoskop za subotu: Ribe ostanite sabrane, blizance čeka nervoza

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Situacija je šarena. Možete izaći, čak se i dobro provesti, ali osobni odnosi ostat će na površnoj razini. POSAO: Neki će postavljati previše pitanja i njima samo napraviti još veće dvojbe. Pokušajte se usredotočiti samo na ono što je važno. ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte.

Bik

LJUBAV: Vaš društveni život izvana i danas može biti zanimljiv i bogat, no vaša duša još je prazna. Okrenite sve na šalu. POSAO: Dobro su postavljeni poslovi s mladima, sportom i zabavom, no i u njima nastojte biti diplomat. ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte svoj dan.

Blizanci

LJUBAV: Vi ćete pokušavati poboljšavati svoje osobne odnose ili ako ste još sami, uspostavljati nove, ali to će ići čas gore, čas dolje. Računajte na to. POSAO: U poslovnim pitanjima nemate baš nikakvih problema osim malih nervoza. Iskoristite to. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Rak

LJUBAV: Bit ćete vrlo uspješni i vitalni u seksualnom životu. Tako obogatit ćete svoju vezu, a poslužit ćete se i intuicijom. POSAO: Ako vam se učini da vas koče, znajte da to neće potrajati dugo i da ćete vi probiti led koji se već topi. ZDRAVLJE&SAVJET: Istegnite se kroz gimnastiku ili jogu.

Lav

LJUBAV: Potreba za nježnošću porast će i očekivat ćete od druge strane da vas mazi. O njoj ovisi hoće li tako i biti. POSAO: Na poslu ćete dobiti priliku izraziti svoju kreativnost. Zbog toga će vam današnji dan biti uspješan i ugodan. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećanje opće vitalnosti.

Djevica

LJUBAV: Današnji dan mogao bi biti vrlo poticajan za ljubav, a pogotovo za mlade Rakove i Račice. Budite ono što jeste i sve će biti dobro. POSAO: Uhodani poslovi dobit će novi zamah i poticaje, a vi ćete raditi predano i smjelo, te s dobrim osjećajem u sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete birati sport za sebe.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete sve bolje povezani s drugima, pa tako i s voljenom osobom. Ona će vam uzvraćati ljubav na ugodan način. POSAO: Još se niste navikli da su prepreke srušene, pa se svako malo čudite kako radite lakše i bolje surađujete s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Rekreirajte se.

Škorpion

LJUBAV: Otvoreni ste za nove mogućnosti i sa sve više nade prepuštate se spontanim trenucima koji donose ugodu. POSAO: Ne želite srljati, ali neke se odrednice moraju postaviti. Danas ćete razgovarati o njima na ležeran način. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne jedite tešku hranu.

Strijelac

LJUBAV: Osim senzacije na kojoj uvijek radite, danas ćete se više pozabaviti intuitivnim sadržajima koje ćete unositi u svoju ljubavnu priču. POSAO: Svi koji rade iz sjene danas će dobiti dobar vjetar u leđa. Ostali će se baviti suptilnim vibracijama na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Dozirate namirnice i to je dobro.

Jarac

LJUBAV: Vaša ljubavna idila nastavlja se na vašu radost i veselje. Oni koji još traže srodnu dušu neka izlaze i budu društveni. POSAO: Dobro ćete se snalaziti, kako u očitim zadacima, tako i u onim koji podrazumijevaju čitanje između redova. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite dosljedni sebi.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša trenutačna potreba za akcijom navodit će vas na nespretne postupke i neoprezne izjave kad je ljubav u pitanju. POSAO: Krećete u nove poslovne bitke i malo je toga što vas u njima može zaustaviti. Drugi će se ugledati na vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze.

Ribe

LJUBAV: Još ćete biti pod dojmom nekih tugaljivih misli, ali vas one polako napuštaju i ustupaju mjesto onim vedrijim, pa su i odnosi bolji. POSAO: Trudit ćete se jasno izraziti svoje mišljenje i bit ćete u pravu, ali vam šefovi zbog vlastite nesigurnosti neće to priznati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite sabrani.