Dakota Johnson zna zašto su loaferice klasik koji nikad ne izlazi iz mode
Nekoć su visoke potpetice bile jedini izbor ako si htjela izgledati elegantno, no danas loaferice zauzimaju njihovo mjesto kao chic i praktična alternativa. Ovaj bezvremenski model cipela savršeno spaja udobnost i profinjenost – bilo da biraš mekane brušene verzije ili klasične kožne modele s visokim sjajem. Upravo to najbolje pokazuje Dakota Johnson, koja je ove godine u više navrata viđena u različitim kombinacijama s loafericama, potvrđujući da su one ključni komad jesenske garderobe.
Glumica ih nosi na razne načine – uz blejzere i elegantne košulje, preko lepršavih haljina do casual traperica. Svaki outfit s loafericama dobiva dozu ležerne elegancije, ali i ozbiljnosti, što ih čini idealnima za sve prilike, od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Njena sposobnost da ih uklopi i u dnevne i u večernje kombinacije pravi je dokaz da se radi o cipeli koju vrijedi imati u ormaru.
Za inspiraciju donosimo nekoliko najboljih lookova Dakote Johnson, kao i top modele iz aktualnih jesenskih kolekcija. Ako tražiš obuću koja će izdržati prve hladnije dane, a istovremeno ti pružiti i udobnost i stil, loaferice su pravi izbor.