Dakota Johnson zna zašto su loaferice klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Ako postoji cipela koja s lakoćom povezuje eleganciju, udobnost i bezvremenski stil, onda su to loaferice. Nekoć rezervirane za mušku garderobu, danas su loaferice jedan od najsvestranijih komada koje možeš nositi i uz ležerne traperice i uz elegantne haljine

Nekoć su visoke potpetice bile jedini izbor ako si htjela izgledati elegantno, no danas loaferice zauzimaju njihovo mjesto kao chic i praktična alternativa. Ovaj bezvremenski model cipela savršeno spaja udobnost i profinjenost – bilo da biraš mekane brušene verzije ili klasične kožne modele s visokim sjajem. Upravo to najbolje pokazuje Dakota Johnson, koja je ove godine u više navrata viđena u različitim kombinacijama s loafericama, potvrđujući da su one ključni komad jesenske garderobe.

Glumica ih nosi na razne načine – uz blejzere i elegantne košulje, preko lepršavih haljina do casual traperica. Svaki outfit s loafericama dobiva dozu ležerne elegancije, ali i ozbiljnosti, što ih čini idealnima za sve prilike, od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Njena sposobnost da ih uklopi i u dnevne i u večernje kombinacije pravi je dokaz da se radi o cipeli koju vrijedi imati u ormaru.

Za inspiraciju donosimo nekoliko najboljih lookova Dakote Johnson, kao i top modele iz aktualnih jesenskih kolekcija. Ako tražiš obuću koja će izdržati prve hladnije dane, a istovremeno ti pružiti i udobnost i stil, loaferice su pravi izbor.

