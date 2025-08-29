Kad ljubav postane rat: Olivia Colman i Benedict Cumberbatch u bračnoj komediji godine 'Rat Roseovih'

Najveća snaga filma leži upravo u kemiji glavnih glumaca. Olivia Colman, dobitnica Oscara, i Benedict Cumberbatch, višestruko nominiran i miljenik publike, donose izvedbe koje su istodobno šarmantne, zabavne i razoružavajuće iskrene

Olivia Colman i Benedict Cumberbatch, dvoje najcjenjenijih britanskih glumaca današnjice, predvode sjajnu glumačku postavu u filmu “Rat Roseovih”, bračnoj komediji koja je u distribuciji Blitz filma stigla u hrvatska kina. U ovoj novoj verziji kultne priče njih dvoje utjelovljuju bračni par koji od ljubavi i zajedničkog života polako prelazi u otvoreni rat, pretvarajući svoj dom u poprište nezaboravne i urnebesne bitke.

Film redatelja Jaya Roacha temelji se na romanu Warrena Adlera, a svjetsku slavu dobio je već 1989. godine u prvoj ekranizaciji. Nova verzija donosi suvremeniji pristup i britanski šarm, dodatno naglašen kroz likove koje tumače Colman i Cumberbatch. Scenarij potpisuje Tony McNamara, dvostruko nominiran za Oscara (The Favourite, Poor Things), poznat po svom oštrom humoru i prepoznatljivoj ironiji.

Radnja započinje u Londonu, gdje se ambiciozni arhitekt Theo (Cumberbatch) i karizmatična kuharica Ivy (Colman) upoznaju u neočekivanom trenutku. Strast ih brzo spaja, a njihova veza ubrzo prelazi u brak i obiteljski život u Kaliforniji. Theo postaje uspješan arhitekt, dok Ivy vodi svoj restoran i obitelj. Na prvi pogled su idealan par, ali iza fasade savršenstva kriju se napetosti koje izbijaju na površinu u jednoj dramatičnoj večeri, nakon čega se brak pretvara u otvoreni sukob pun duhovitih i brutalnih obračuna.

Najveća snaga filma leži upravo u kemiji glavnih glumaca. Olivia Colman, dobitnica Oscara, i Benedict Cumberbatch, višestruko nominiran i miljenik publike, donose izvedbe koje su istodobno šarmantne, zabavne i razoružavajuće iskrene. Njihova sposobnost da pređu od nježnosti do potpune mržnje u trenu daje filmu jedinstvenu dinamiku i energiju, koju publika neće moći zaboraviti.

Jay Roach, redatelj poznat po hitovima poput Meet the Parents i Austin Powers, unosi u ovu mračnu komediju osjećaj za ritam i humor koji lako dopire do publike. Dok McNamarin scenarij unosi slojeve ironije i satire, Roach daje filmu brzu i zabavnu formu, što je savršena kombinacija za kino platno.

“Rat Roseovih” je film koji spaja najbolje od oba svijeta: duhovit i zabavan, ali i pun prepoznatljivih trenutaka koji podsjećaju na stvarne životne situacije. To nije samo priča o braku koji se raspada – to je ogledalo ljudskih slabosti, taštine i strasti, ispričano kroz britanski humor i sjajnu glumačku igru.

Hrvatska publika može očekivati nezaboravno kino iskustvo koje će ih nasmijati do suza, ali i natjerati na razmišljanje o tankoj liniji između ljubavi i mržnje. „Rat Roseovih“ možete pogledati u svim hrvatskim kinima, ulaznice su u prodaji!