Zagreb u rujnu: Vodič kroz najbolja događanja u gradu

Od gurmanskih užitaka do kulturnih doživljaja, Zagreb u rujnu nudi nešto za svakoga. Bilo da želiš istražiti muzeje, pogledati vrhunske kazališne predstave ili se opustiti uz dobru hranu i glazbu na otvorenom – ovaj mjesec grad živi punim plućima i poziva na istraživanje

Rujan u Zagrebu nudi pravi mozaik doživljaja – od mirisa i okusa s gastro festivala do kulturnih manifestacija koje će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje umjetnosti. Povratak u grad nakon ljeta ove će godine biti sve samo ne monoton – čekaju te koncerti, predstave, izložbe, radionice i brojni festivalski programi na otvorenom i u dvoranama.

Gastro događanja koja mame na druženje

Zagreb se u rujnu pretvara u pravu prijestolnicu hrane. Na Trgu dr. Franje Tuđmana od 4. do 14. rujna održava se Burger Festival, s čak 16 kućica i više od 50 različitih vrsta burgera, uz dodatne sadržaje poput kvizova, koncerata i kina pod zvijezdama. Ljubitelji slatkoga doći će na svoje na Palačinka Festu u Rougemarin Parku, gdje se do 11. rujna mogu isprobati najoriginalnije kombinacije ove poslastice. Na Britanac se od 1. do 6. rujna vraća i Food Truck Festival s bogatom street food ponudom i glazbenim nastupima, dok će ZeGeVege festival od 5. do 7. rujna na Europskom trgu okupiti izlagače zdrave hrane, ekoproizvoda i prirodne kozmetike.

Umjetnost i kultura na svakom koraku

Za ljubitelje umjetnosti rujan donosi prave poslastice. Zagrebački muzejski vikend (4. – 7. rujna) otvara vrata čak 11 muzeja i galerija uz besplatan ulaz i prateće programe, dok Zagrebački kvartovi kulture oživljavaju gradske četvrti koncertima, predstavama, radionicama i filmskim projekcijama – od Klake do Cvjetnog naselja. Poseban naglasak je i na dizajnu – Zagreb Design Week (9. – 21. rujna) istražuje ulogu dizajna u stvaranju zajedničke budućnosti, ove godine na više lokacija s bogatim programom.

Književnost i kazalište

Festival svjetske književnosti, koji traje do 4. rujna, okuplja autore iz cijelog svijeta u HNK-u, Knjižari Fraktura i Galeriji Kranjčar. Kazališna scena posebno je bogata – od 12. do 18. rujna održava se Međunarodni festival kazališta lutaka – PIF, s predstavama za djecu i odrasle, a Festival svjetskog kazališta (13. – 27. rujna) donosi produkcije s najpoznatijih europskih pozornica koje otvaraju prostor za promišljanje o suvremenom teatru.

Zabava na otvorenom

Ljubitelji druženja na otvorenom mogu uživati na Baš Naš at The Lake festivalu na Bundeku (5. – 21. rujna), gdje se izmjenjuju koncerti, DJ nastupi i tematske večeri. Ne treba zaboraviti ni Green River Festival, koji do 7. rujna oživljava obalu Save kreativnim radionicama i glazbenim događanjima.