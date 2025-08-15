Horoskop za subotu: Bikovi trebaju krenuti dalje, škorpione neće razumjeti

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Neki će uletjeti u površnu vezicu zbog seksa u kom će pokazati priličnu dozu maštovitosti. POSAO: Otvaraju se jedna velika vrata kroz koja ćete uskoro moći proći. Prilika je to za profesionalno usavršavanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte toleranciju.

Bik

LJUBAV: Za svaki svoj ljubavni problem danas ćete naći rješenje. Vaš optimizam će porasti unatoč emotivnim prazninama. POSAO: Nalazite se na pragu novih poduzimanja koja su atraktivna i donose vam nove izazove i motive za rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko udahnite i idite dalje.

Blizanci

LJUBAV: Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. POSAO: Dočekat ćete novac koji ste zaradili, iako ste već bili pomislili da od toga neće biti ništa. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Rak

LJUBAV: I dalje ste sretni i radosni u duši, voljena osoba vas podržava. Danas će vam ideje za ljubav dolaziti same od sebe. POSAO: Neki čekaju finale jednog istraživanja čiji rezultati samo što nisu stigli. Razmišljate kakvi će biti. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Lav

LJUBAV: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će konačno shvatiti da vole i krenut će otvorenije u tom pravcu. POSAO: Niste svjesni pred kakvim se mogućnostima nalazite. Osim što možete pokrenuti mnogo novog, tu su i stabilni poslovi. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite vitamine, voće i povrće.

Djevica

LJUBAV: Uz pomoć svojih dragih prijatelja zaboravit ćete na sve ljubavne brige i otvoriti se za nove mogućnosti. POSAO: Vama dobro ide, a na pomolu su i neke novosti. Bez obzira na to što vaši šefovi drukčije misle, vi se držite svog. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za razne mogućnosti.

Vaga

LJUBAV: Zaključit ćete da vaše samopouzdanje nije toliko važno koliko je važno da volite, pa kud puklo, da puklo. POSAO: Napredovat ćete u umjetničkom području, ali svi opipljiviji poslovi teško će vam ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

Škorpion

LJUBAV: Neki će se otvoreno suprotstaviti zahtjevima partnera i izboriti se za više erotike i seksa u vezi. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu. Drugi vas neće razumjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini.

Strijelac

LJUBAV: Danas biste se mogli lijepo zabaviti ako izađete na mjesto gdje ima umjetničkih sadržaja. Zanemarite hvalisavce. POSAO: Bit će nekih reorganizacija na radnom mjestu. Novosti se odnose na uvjete rada, kolege, usluge ili slično. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje otvorite oči.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete sretni i zadovoljni u društvu voljene osobe, a nećete zaobići ni kontakte s prijateljima koji su inspirativni. POSAO: Psiholozi, psihijatri i slični danas će privesti koncu jednu fazu svog rada i doći do novih otkrića. Ostali će čitati između redova. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodom čistite organizam.

Vodenjak

LJUBAV: Dosta vam je priče, želite prijeći na djela. No to neće ići ni brzo ni glatko. Prvo se treba dobro upoznati. POSAO: Otvaraju se mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogli učiniti zanimljivijim. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se virusa.

Ribe

LJUBAV: Nastojat ćete voljenu osobu navoditi na dnevne tekuće stvari i tako je približavati realnosti. POSAO: Na poslu će se šuškati, a tračevi će biti glavni događaj. Ne obazirite se na išta od toga, nego radite ono što trebate. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

