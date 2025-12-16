403 Forbidden

Horoskop za srijedu: Ovnovi će biti nervozni, djevice trebaju više vjerovati u sebe

16. prosinca 2025.
Horoskop za srijedu: Ovnovi će biti nervozni, djevice trebaju više vjerovati u sebe
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Počinje vaša zahtjevnija, ali i dinamičnija ljubavna faza kad ćete morati više slušati druge i prilagođavati se. POSAO: Znate da ništa nije sigurno, ali očekujete da ćete dobro proći. Na neki način vi se kockate. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza.

Bik

LJUBAV: Bez obzira na to što vam trenutačno ne cvjetaju ruže, vi ćete se osjećati dobro. Bit ćete spremni za suočavanje s problemima. POSAO: U poslovima samostalnog karaktera bit ćete uspješni. Tamo gdje drugi vuku konce, morat ćete slušati. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se odmarajte.

Blizanci

LJUBAV: Razmišljat ćete o svojim ljubavnim prioritetima. Osjećate da ih trebate jasnije definirati. POSAO: U tišini ćete krojiti nove smjele planove. Bit ćete optimistični, vedri i puni snage za nova postignuća. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će maštati o odmoru.

Rak

LJUBAV: Mnogi će se raspričati o ljubavi u kojoj ne nedostaju strasti. Oni u vezama malo će provocirati. POSAO: Taman kad ste se pomakli s mrtve točke i doprli do novih informacija, opet ste stali jer čekate još neke odgovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Lav

LJUBAV: Uspjet ćete nadilaziti sve probleme i razlike u odnosu s voljenom osobom. Vaš idealizam bit će zarazan. POSAO: Još traju male čarke oko nove kadrovske križaljke ili oko dijela posla povezanog s uslužnim temama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne obazirite se na tračeve.

Djevica

LJUBAV: Oni u vezama uspjet će zanemariti svaku manu svoje najdraže osobe i tako svoj međusobni odnos držati u ravnoteži. POSAO: Pokazat ćete se kao vrlo pristupačni. Uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Vaga

LJUBAV: Odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srodnu dušu neka svakako izađu među ljude. POSAO: S lakoćom ćete rješavati većinu postavljenih zadataka. Komunikacija će vam teći glatko i jasno. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro.

Škorpion

LJUBAV: Nema prepreka da biste ostvarili sklad, razumijevanje i sreću s osobom do koje vam je stalo. POSAO: Vaša zaigranost i mašta danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete otvoreni i kreativni.

Strijelac

LJUBAV: Pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. POSAO: Bit ćete na usluzi svojim šefovima premda se u duši nećete složiti s njihovim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Svoje zamisli zapišite i arhivirajte.

Jarac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušajte savjet prijatelja, koliko god bio dobronamjeran. POSAO: Razvijat ćete novu strategiju radnih odnosa kojom bi poboljšali učinkovitost i zadovoljstvo na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Manji problemi s kožom na licu.

Vodenjak

LJUBAV: Polako prepuštate drugima da vas vode ili neka događaji teku sami od sebe. Imate povjerenja u budućnost. POSAO: Dan je dobar za sve neopipljive poslove ili za one koji se rade iz sjene. Djelovat ćete diskretno i sigurno. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti previše popustljivi.

Ribe 

LJUBAV: Bit ćete privlačniji više nego inače, a u komunikaciji ćete blistati. Mnogi će se zagledati u vas. POSAO: U poslovima s ljudima djelovat ćete sigurno i učinkovito. Koristit ćete i svoj šarm u kontaktima. ZDRAVLJE&SAVJET: Zasad nema većih prepreka.

