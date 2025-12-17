403 Forbidden

ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za četvrtak: Rakovi će previše analizirati, škorpioni moraju biti skromniji u ljubavnim očekivanjima

Žena.hr
17. prosinca 2025.
Horoskop za četvrtak: Rakovi će previše analizirati, škorpioni moraju biti skromniji u ljubavnim očekivanjima
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vaša sigurnost u ono što želite olabavila je. Preispitujete svoja očekivanja motivirani novim poznanstvom. POSAO: Danas biste mogli postići najviše tako da surađujete s drugima. U slučaju da radite sami, moguće su greške. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se prehlade.

Bik

LJUBAV: Lako ćete uspostavljati kontakte i iznositi ideje. Neki će putovati ili sresti osobu koja nije iz njihovog kraja. POSAO: Izgledna je vrlo konstruktivna suradnja između vaših podređenih i nadređenih, a vi ćete biti onaj most koji ih povezuje. ZDRAVLJE&SAVJET: Unatoč maloj nervozi, bit ćete dobro.

Blizanci

LJUBAV: Niste sigurni da li prići jednoj osobi do koje vam je stalo. Nekako vam se ne da. U pravu ste. Pričekajte koji dan. POSAO: Moglo bi doći do neslaganja između nekih vaših kolega i suradnika iz inozemstva. Povežite ih na svoj način. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se bližnjima.

Rak

LJUBAV: Ne morate toliko analizirati što ste postigli kod druge strane. Ona će vam sama pokazati što osjeća. POSAO: Dan je vrlo povoljan za građenje novih financijskih planova u suradnji s kolegama. Dogovorit ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

Lav

LJUBAV: Pred vama su dani vaše otvorenosti za društvo. Mnogi će izaći na mjesto i u vrijeme u koje obično ne izlaze. Bit će dobro. POSAO: Vaše zamisli pokazat će se kao iznimno kreativne i estetski zanimljive. Bilo bi dobro da ih razradite. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite napore.

Djevica

LJUBAV: Uklopit ćete se u svakodnevicu bez mnogo razmišljanja. Navike osobe s kojom ste u vezi prihvaćat ćete bez komentara. POSAO: Mogli biste pokazati svu svoju trenutačnu tvrdoću prema idejama svojih nadređenih. Bit će nadmudrivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni kašalj.

Vaga

LJUBAV: Vaša ljubavna veza razvija se dobro, a danas ste sposobni čitati između redova. Pogađat ćete partnerove želje. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. I dalje radite više od drugih jer posla ima i previše. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostaje vam discipline.

Škorpion

LJUBAV: Ni danas nećete moći učiniti neki veći pomak u odnosima, ali malim koracima sve će ići na bolje. Budite skromniji. POSAO: U poslovanju s mladima ili s novim suradnicima vi ćete pokazati smisao za razumijevanje i sklad. ZDRAVLJE&SAVJET: U radu je spas.

Strijelac

LJUBAV: Suzdržite se od suvišnih komentara i bit će dobro i vama i drugoj strani. U protivnom, bit će vam malo žao. POSAO: Kontakti će se proširiti, a vi dobiti priliku prezentirati neke svoje inventivne ideje. Uspjet ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Otvoren znači biti strpljiv.

Jarac

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka, a vi skloni da otvoreno pokazujete osjećaje. Bit će vam lijepo. POSAO: Možda će vam se u trenutku učiniti da ste prepušteni sami sebi, ali nije tako. Kontroliraju vas sasvim dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Male melankolije.

Vodenjak

LJUBAV: Ako se upustite u erotske aktivnosti, bit ćete vrlo nježni i pažljivi. Druga strana znat će to cijeniti. POSAO: Pregovori bi mogli uroditi plodom, a od vas će se zahtijevati malo više takta i diplomacije. Potrudite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Ribe

LJUBAV: Mnogi će prihvatiti poziv prijatelja za veće okupljanje. Tu će se zateći u prilici da prihvate nečije udvaranje. POSAO: Svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku. Ostali će uspješno koristiti intuiciju u radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Putujte ako trebate.

