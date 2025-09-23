Horoskop za srijedu: Ovnove će mučiti nesanica, a jarčevi se trebaju paziti jedne stvari

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Na vidjelo će isplivati sve skrivene strasti, ali ćete ih ukrotiti filozofskim stavom i distancom. To će biti mudro. POSAO: Svi koji rade s financijama pokazat će se kao pravi čarobnjaci. Ostali će uglavnom trošiti na fine stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica.

Bik

LJUBAV: Možda će vas neki bliski ljudi tapšati po ramenu, ali to ne znači da je sve idealno. Treba još dosta raditi na osobnim odnosima. POSAO: Sanjat ćete o tome kako bi bilo biti slavan. Vaša mašta kao da nema granica. Ipak, brzo ćete se spustiti na zemlju. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite racionalni.

Blizanci

LJUBAV: Možda ćete imati zanimljive ideje kojim ćete opterećivati voljenu osobu. Ne morate sve iznositi u detalje. POSAO: Većina vas na poslu danas će biti sasvim neučinkovita. Jedino ako vam je posao umjetnički, onda ćete kreirati nešto lijepo. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro razmislite.

Rak

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima trebat će poslušati stav partnera. Trenutačno je osjetljiv, ali dobronamjeran. POSAO: Sposobni ste za nove akcije i poduzimanja. Vrtite u glavi plan za novi period koji je pred vama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne kritizirajte voljenu osobu.

Lav

LJUBAV: Vaši prijatelji pomoći će vam da poboljšate osobne odnose, bilo da vas oboje pozovu van, bilo da vas spoje. POSAO: Pojavit će se malo strasti i svađica oko novca. Ne uzimajte to k srcu, sve će brzo doći na svoje mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: Udovoljite sebi.

Djevica

LJUBAV: Znat ćete što želite i uspješno ćete to pokazati. Druga strana će vas razumjeti i uzvratiti vam istom mjerom. POSAO: Osjećat ćete se ponosno zbog očitih zasluga. Radit ćete lakše i predanije. Motiva vam neće nedostajati. ZDRAVLJE&SAVJET: Primijenit ćete kozmetički tretman.

Vaga

LJUBAV: Izlazak s društvom osvježit će vaše dane. Nemojte se zabiti u kuću, bolje je da ste danas među ljudima. POSAO: Vaša financijska situacija izgledat će vrlo obećavajuća, ali vi sami brzo ćete detektirati slabosti koje treba ukloniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao neki sport.

Škorpion

LJUBAV: Čini vam se da tek sad shvaćate tko ste vi i što očekujete u ljubavi. Kao da vam je netko skinuo maglu s očiju. POSAO: Danas nećete imati realan odnos prema sebi. Zamišljat ćete da je vaš utjecaj veći nego što zapravo jest. ZDRAVLJE&SAVJET: Zabavite se.

Strijelac

LJUBAV: Ako se upustite u konkretnije zbližavanje s osobom do koje vam je stalo, polučit ćete zavidan rezultat. POSAO: Svi koji se bave umjetnošću mogu očekivati uspješan dan. Ostali će biti u zadovoljnoj publici. ZDRAVLJE&SAVJET: Sagledajte cjelinu.

Jarac

LJUBAV: Ako ne uspijete baš u svim svojim namjerama, znat ćete sve okrenuti na šalu ili ćete se jednostavno distancirati. POSAO: Pustit ćete neka posao čeka i, dok obavljate samo ono nužno, u glavi vrtite neke sasvim otkačene i zanimljive opcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza.

Vodenjak

LJUBAV: Vezani će dati sve od sebe da uveseljavaju partnera svojim kulinarskim umijećem ili hobijem. Uspjet će. POSAO: Filozofirat ćete o tome da li možemo baš sve predvidjeti. Istina je da su predviđanja putokazi. ZDRAVLJE&SAVJET: Svedite svoje ambicije u realne okvire.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je prelijep dan za izlaske i druženja kojih bi moglo biti u mnogo. Uživat ćete u svakom trenutku. POSAO: Analizirajući protekli period pada vam na pamet kao bi mogli bolje upotrijebiti svoje umijeće komuniciranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Bogati snovi.