E11xir je novi must-have dodatak prehrani za modernu ženu

Gaia Naturelle ponovno pomiče granice u svijetu dodataka prehrani. Nakon uspješnog Kolagen Shota koji je već 8 godina za redom najprodavaniji dodatak prehrani s kolagenom, predstavljen je E11xir, inovativni dodatak koji je već postao nezamjenjiv saveznik svake moderne Hrvatice. Ako vam je svakodnevica puna obaveza, stresa i ubrzanog ritma, E11xir dolazi kao rješenje koje tijelu i umu daje potrebnu energiju i vitalnost.

11 aktivnih sastojaka za energiju i vitalnost

Iako naziv možda zvuči mistično, iza njega se krije formula s 11 moćnih aktivnih sastojaka koji u savršenoj sinergiji podupiru tijelo iznutra. Prekursor NAD+ pomaže stanicama da se regeneriraju i sporije stare, dok ekstrakti lista manga, zelenog čaja, papra i ginsenga djeluju kao prirodni stimulansi koji daju „boost“ za cijeli dan. L-karnitin, glutation i vitamin C brinu o metabolizmu masti, smanjuju osjećaj umora i pružaju snažnu antioksidativnu zaštitu. Rezultat? Energija koja traje i osjećaj da vaše tijelo može konačno pratiti vaš tempo života.

Praktično i ukusno

No E11xir nije samo moćan – on je i praktičan. Dolazi u obliku praha koji se lako miješa s vodom, stvarajući osvježavajući napitak s okusom breskve. Savršen je za jutarnji boost za povećanje koncentracije, ili popodnevno oživljavanje tijela nakon napornog dana na poslu. Moderni život zahtijeva brze i učinkovite solucije, a E11xir vam ih pruža.

Osim što olakšava svakodnevicu, E11xir je dodatak prehrani za dugovječnost. Potiče energiju stanica, podržava regeneraciju i pomaže tijelu da se nosi s izazovima ubrzanog života. Svaka Hrvatica koja želi balans između poslovnog ritma, osobne energije i vitalnosti pronaći će u ovom proizvodu saveznika kojeg ne može ignorirati.

E11xir je dostupan na web stranici Gaia Naturelle i u odabranim većim ljekarnama. Za sve koje su stalno u pokretu, na poslu, u gradu, između obaveza, i žele dodatak koji ih neće samo držati budnima, već i podržavati zdravlje stanica i energiju cijeli dan.