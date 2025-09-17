Horoskop za srijedu: Bikovi previše analiziraju, vodenjacima sve ide od ruke

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Bit će to pozitivan pomak i blago olakšanje. POSAO: Ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i brzo ćete doći do rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite, naspavajte se.

Bik

LJUBAV: Moguće je da će vam netko ili nešto predložiti izlaz iz vašeg ljubavnog labirinta, ali niste još spremni isto provesti u djelo. POSAO: Pred vama je poruka, ponuda ili slično koja dolazi iz inozemstva. Ipak, nije sasvim definirana, ali veseli kao mogućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Zasad analizirajte.

Blizanci

LJUBAV: Izražavanje vlastitog nezadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako u istom ne predložite i neka konkretna rješenja. POSAO: Vjerujete da možete bolje i više. U pravu ste, ali ne trebate od sebe zahtijevati nemoguće. I vi ste samo čovjek. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Rak

LJUBAV: Danas završavate jednu fazu svog erotskog života i kompletirate takva iskustva. Vezani su dobro, a samci zavode. POSAO: Vjerojatno ćete se naći tik do značajnih ulagača u vaš posao, ali stvari još neće biti definirane ni gotove. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i spremni na nove izazove.

Lav

LJUBAV: Išli vi korak naprijed, pa korak nazad, opet ćete biti u plusu, jer znate što želite. To će prepoznati i druga strana. POSAO: Danas ćete se baviti nekim nježnijim temama ili estetskim, umjetničkim i kreativnim oplemenjivanjem posla. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete stabilni i sigurni u svojoj vezi jer će se pokazati rezultati vaših prethodnih ljubavnih djelovanja. Dobro je. POSAO: Korak ste do izražaja kad će vas primijetiti i oni koji to dosad nisu, ali trebate se strpjeti još samo mrvicu. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nastavite dalje za svojim ciljevima.

Vaga

LJUBAV: Ako vam se učini da vam partner kroji dane, pobunit ćete se, ali ćete mu (joj) i dopustiti da to radi do određene mjere. POSAO: Nekima će se činiti da im je sve unaprijed zacrtano, pa da nemaju mnogo prostora za manevriranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno slobode, bez brige.

Škorpion

LJUBAV: Na pomolu je veliko prijateljstvo, a možda i nešto veće, no do zbližavanja vas dijeli još jedan mali korak. POSAO: Rasvijetlit će se neke nejasnoće i vi to vidite prije drugih. Ipak, ne ponašajte se kao da sve znate, nego pričekajte da to vide i drugi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite razumni.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji su zaljubljeni danas bi voljenoj osobi mogli predlagati nešto u vezi zajedničkog stanovanja ili preinake u domu. POSAO: Dovršavat ćete malu inventuru koja je uvjet da se u poslu možete razmahati još više. Činit ćete to uspješno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s jelom i pićem.

Jarac

LJUBAV: Vodit ćete voljenu osobu od nekretnine do nekretnine pokazujući joj gdje bi i kako mogli živjeti jednog dana. POSAO: Dobro ćete surađivati sa svima, ali najbolje s mladim suradnicima ili s djecom. Bit će vam to i užitak. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Vodenjak

LJUBAV: Ako vam je već toliko stalo da kukate, onda to ispričajte osobi od povjerenja, a ne onoj s kojom ste u vezi, jer ćete joj biti naporni. POSAO: Možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj dio posla s koncentracijom. Ići će vam od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća su prenaprezanja.

Ribe

LJUBAV: Neki će se spremati za važne riječi i u glavi će krojiti velik govor. Ne izražavajte još ono što mislite, ali možete to sročiti. POSAO: Jedan trošak malo će vas uznemiriti, ali brzo ćete uspostaviti kontakte kojim ćete razviti posao i isti nadoknaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete manevrirati.