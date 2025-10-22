Horoskop za srijedu: Rakovi će dobiti samo obećanja na poslu, škorpioni posjetite frizera

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Kako dan bude prolazio, imat ćete sve veću potrebu povući se od drugih i zavući u svoja četiri kućna zida. POSAO: Jedva čekate da zatvorite vrata na poslu. Ipak, ono što još danas treba odraditi, napravite kvalitetno. ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitajte se.

Bik

LJUBAV: Pred vama je mogućnost dobre zabave i tuluma koji bi bilo šteta propustiti. Stoga se dotjerajte i krenite van. POSAO: Neki među vama poželjet će odmor. Moguće je da će zatražiti i dobiti par slobodnih dana. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek se pamti po djelima.

Blizanci

LJUBAV: Većina vas danas će se povući u svoj svijet mašte i tu će vrtjeti svoj film. Bit će to utočište od stvarnosti. POSAO: Pokazat će se da je spoj vaše mašte i znanja ona dobitna kombinacija u poslu kojim se bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Neki će pripremati zabavu povezanu s mladim osobama. Možda se radi o rođendanu. Bit će veselja. POSAO: Pred vama je dan u kome biste mogli dobiti niz obećanja koja možda nisu utemeljena ili su jednostavno lažna. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se u kadi.

Lav

LJUBAV: Nećete baš biti vješti u izražavanju svojih ljubavnih želja. Partner će iz vas izvlačiti kliještima, ali bit ćete emotivni. POSAO: Krećete u nova osvajanja konkretnih rezultata. Radi se o novcu. Osmišljavate nov način zarade. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da odrastete.

Djevica

LJUBAV: Uslijedit će poziv na zabavu kojem ćete se iskreno razveseliti. Bilo sami, bilo u paru, prihvatite ga. POSAO: U kreativnim poslovima moguć je iznenadni napredak putem jedne originalne ideje ili rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz humor.

Vaga

LJUBAV: Nema prepreka za vaše ljubavne zamisli. Voljena osoba podržat će svaku vašu ideju, pa makar ona bila i ludost. POSAO: Ne pravite buku ako to nije nužno. Svaki posao može se obaviti jednako učinkovito i u tišini. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte se.

Škorpion

LJUBAV: U drugom dijelu dana osjećat ćete se lakše i bit ćete spremniji na ljubav. Stoga se malo strpite. Doći će do poboljšanja. POSAO: Pred vama je iznimno zanimljiv poslovni dan u kom neće nedostajati ni uzbuđenja, ni kreativnosti, ni rafiniranih zadovoljstava. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite frizeru.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će u svojim mislima biti daleko od ljubavne stvarnosti. Odnosi su vam solidni, ali vi plovite u svom svijetu mašte. POSAO: Danas ćete se baviti svojim sustavom vrijednosti. Činit će vam se da tu nešto treba mijenjati. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će puno pričanja.

Jarac

LJUBAV: Vaš partner osjećat će se dobro, ali vama će cijelo vrijeme nešto nedostajati. Razmislite što je to. POSAO: Pomalo nonšalantno odrađivat ćete ono što treba. Nećete mariti za rezultate, važnije vam je da se osjećate dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte činjenice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vodenjak

LJUBAV: Osim što će vas druga strana podržavati gotovo u svemu, danas će joj se pridružiti i vaši prijatelji. POSAO: Idete svojim putem i tako se osjećate najbolje. Ipak, potrebno je pokazati malo više obzira prema drugima oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Ribe

LJUBAV: Neobavezna druženja uz kavicu danas bi samcima mogla donijeti jedno novo poznanstvo koje obećava nešto više. POSAO: Djelovat ćete na dvije razine: jedna je ona skrivena, a druga otvorena, pokretačka, diskusijska. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate sasvim dovoljno snage.