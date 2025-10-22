Poput najboljeg filtera: Kako odabrati idealnu toniranu kremu za svoju kožu

Odabir između BB i CC kreme svodi se na tvoje prioritete: želiš li primarno hidrataciju i sjaj ili ciljanu korekciju boje i jače prekrivanje? Analizom potreba tvog tipa kože pronaći ćeš savršenog saveznika za blistav ten - svakog dana

U svijetu ljepote, BB i CC kreme postale su nezaobilazni proizvodi koji spajaju najbolje od njege kože i šminke. Lakše od klasičnog pudera, a učinkovitije od obične hidratantne kreme, nude rješenje za postizanje prirodnog i svježeg izgleda. No, kako u moru opcija znati koja je prava za tebe?

Što su BB i CC kreme - ključne razlike

Prije odabira, važno je razumjeti osnovnu namjenu svakog proizvoda. Iako se obje smatraju toniranim kremama, njihove su funkcije bitno različite.

BB krema - više od hidratacije

BB krema, skraćenica za "Beauty Balm" ili "Blemish Balm", multifunkcionalni je proizvod osmišljen da hidratizira, štiti kožu i pruža lagano prekrivanje. Idealna je za one koji žele ujednačiti ten i postići svjež, blistav izgled bez osjećaja težine. Sastojci poput hijaluronske kiseline i antioksidansa čine je odličnim izborom za svakodnevnu upotrebu, pogotovo ako težiš popularnom "no-makeup makeup" izgledu.

CC krema - majstor korekcije tena

CC krema, ili "Color Correcting" krema, ciljano rješava probleme neujednačenog tena poput crvenila, tamnih mrlja ili sivila. Nudi jače prekrivanje od BB kreme, ali je i dalje laganije teksture od pudera. Formulirana s pigmentima koji neutraliziraju neželjene tonove, CC krema stvara ujednačenu podlogu, često sa satenskim ili prirodnim mat završetkom.

Odabir prema tipu i potrebama kože

Ključ uspjeha leži u odabiru formule koja odgovara specifičnim potrebama tvoje kože. Ako je tvoja koža suha ili zrela, traži proizvode bogate hidratantnim sastojcima. BB kreme s hijaluronskom kiselinom, glicerinom i ceramidima vratit će koži vlagu. Za zrelu kožu idealne su formule s peptidima i antioksidansima koje daju blistavost i ne uvlače se u sitne bore. Osobe s masnom kožom često izbjegavaju tonirane kreme zbog straha od dodatnog sjaja. Rješenje leži u formulama bez ulja (oil-free) koje su nekomedogene. CC kreme s matirajućim učinkom ili proizvodi s prirodnim mat finišem, poput onih iz linije Maybelline, savršen su odabir. Sastojci poput salicilne kiseline mogu pomoći u kontroli akni. Osjetljivoj koži potrebna je posebna pažnja. Biraj hipoalergene proizvode bez mirisa i alkohola. Mnoge tonirane kreme sadrže i mineralni SPF, što je dodatni plus za zaštitu od sunca bez iritacija. Potraži formule s umirujućim sastojcima koji će smanjiti crvenilo.

Savjeti za nanošenje kreme

Za najbolje rezultate, toniranu kremu nanesi na čistu i hidratiziranu kožu. Za najprirodniji izgled koristi prste koji će stopiti proizvod s kožom. Za veće prekrivanje koristi vlažnu spužvicu ili kist. Kreni s malom količinom i postupno je nadograđuj samo na područjima gdje je to potrebno, poput crvenila oko nosa ili na obrazima.

Odabrali smo neke od najpopularnijih BB i CC krema kojima treba dati priliku:

L’Oréal ParisMagic CC

Ova moćna CC krema za toniranje idealan je izbor jer spaja kvalitetnu šminku i njegujuću kozmetiku. Hidratizira kožu, prekriva sitne nepravilnosti i ujednačava ten, ostavljajući prirodan izgled. Cijena: 11,90€

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging CC Creme

Nježno tonira, iznimno hidratizira i pruža prirodan, blistav izgled kože – idealna je za ljeto i putovanja jer djeluje poput višenamjenskog proizvoda koji zamjenjuje više koraka njege i šminke. Cijena: 86,00€

Lumene CC Color Correcting Cream

Učinkovito prikriva nepravilnosti, dok istovremeno hidratizira kožu i štiti je od sunca. Uz ovu se kremu do prirodno ujednačenog i blistavog tena dolazi jednostavno i bez napora. Cijena: 19 €

Uriage Roseliane CC Cream SPF 50+

Učinkovito prekriva crvenilo, ujednačava i posvjetljuje ten, pružajući pri tome vrlo visoku zaštitu od sunčevog zračenja. Zahvaljujući ekskluzivnoj kombinaciji patentiranih aktivnih sastojaka, intenzivno hidratizira, trajno umiruje osjećaj pregrijavanja i pomaže u obnovi kožne barijere. Cijena: 17,50€

Nivea BB Cream

Nivea Skin Care BB krema s hidratacijskim učinkom brzo uljepšava kožu bez potrebe za dugotrajnim šminkanjem i korištenjem kistova ili pudera. Pruža prirodan izgled, pritom nježno prekrivajući sitne nepravilnosti poput pigmentacijskih mrlja i pora, dok istovremeno njeguje, hidratizira i štiti kožu – sve u jednom koraku. Cijena: 9,20 €

Maybelline New York Fit me Nude BB Cream 30

Ako tražiš proizvod koji u jednom koraku pruža trenutačan efekt uljepšavanja i pouzdanu njegu, ova BB krema pravi je izbor za tebe. Kombinirajući prednosti šminke i njege, hidratizira kožu, prekriva nepravilnosti i učinkovito ujednačava ten. Cijena: 5 €

Miracle Skin Perfector BB Cream Classic

Želiš ujednačen ten i blistavu kožu, ali da tvoja koža i dalje slobodno diše? Ova krema za normalnu i suhu kožu prekriva sitne nesavršenosti i vraća licu prirodni sjaj. Zahvaljujući svojoj laganoj teksturi, osjećat ćeš se kao da uopće nemaš šminku na licu, a tvoj zaglađen i blistav ten postat će tvoj prepoznatljiv znak. Cijena: 9,10€