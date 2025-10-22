Jesenski klasik: 3 verzije pite od jabuka koje morate isprobati

Miris pečene pite od jabuka jedan je od onih koji odmah vraća u djetinjstvo, u kuhinju punu topline i cimeta. Ovaj klasik među desertima nikada ne izlazi iz mode – jednostavan je, a opet uvijek poseban

Kada se zrakom proširi opojni miris cimeta i pečenih jabuka, znamo da je stigla jesen. S njom dolazi i obilje sočnih, hrskavih plodova koji su idealna inspiracija za najdražu jesensku slasticu – pitu od jabuka. Ovaj desert budi osjećaj topline i nostalgije, no put do savršene pite može biti izazovan. Neki vole kiselkast nadjev s jabukama koje zadržavaju teksturu, dok drugi sanjaju o slatkom i mekanom punjenju. Neki se kunu u prhko tijesto s maslacem, a drugi preferiraju hrskavost koju daje biljna mast.

Upravo zato, ne postoji jedan jedini ispravan recept. Umjesto toga, donosimo vam tri provjerene verzije – od klasične bakine pite do brze i jednostavne varijante – kako bi svatko mogao pronaći svog favorita i uživati u okusima jeseni.

Tajne savršenog početka: Jabuke i tijesto

Prije nego što zaronimo u recepte, ključno je odabrati prave sastojke. Za pitu su najbolje čvrste jabuke koje se neće raspasti tijekom pečenja. Idealna je kombinacija kiselkastih i slatkih sorti. Granny Smith je klasik zbog svoje čvrstoće i izražene kiselosti, a odlično se slaže sa slađim sortama poput Honeycrisp, Jazz ili Zlatni delišes.

Kod tijesta je tajna u hladnoći. Svi sastojci, a posebno maslac, moraju biti hladni kako bi se stvorili slojevi koji tijestu daju prepoznatljivu prhkost.

Klasična prhka pita od jabuka

Ovo je pita koja miriše na djetinjstvo. Njezina priprema zahtijeva malo truda, ali rezultat je nezaboravan: sočan, aromatičan nadjev obgrljen savršeno prhkim tijestom koje se topi u ustima.

Sastojci za tijesto:

350 g oštrog brašna

200 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

100 g šećera

1 žumanjak

Prstohvat soli

2-3 žlice hladne vode ili kiselog vrhnja

Za nadjev:

1.2 kg jabuka

100 g šećera (smeđeg ili bijelog)

1 žličica cimeta

Prstohvat muškatnog oraščića

Sok od pola limuna

2 žlice griza ili krušnih mrvica

Priprema:

Tijesto: U posudi pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte hladan maslac i prstima ga utrljajte u brašno dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim mrvicama. Dodajte žumanjak i žlicu po žlicu hladne vode, brzo mijeseći dok se tijesto ne spoji. Nemojte ga predugo mijesiti. Podijelite ga na dva dijela (jedan malo veći za podlogu), zamotajte u foliju i stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta.

U posudi pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte hladan maslac i prstima ga utrljajte u brašno dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim mrvicama. Dodajte žumanjak i žlicu po žlicu hladne vode, brzo mijeseći dok se tijesto ne spoji. Nemojte ga predugo mijesiti. Podijelite ga na dva dijela (jedan malo veći za podlogu), zamotajte u foliju i stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta. Nadjev: Jabuke ogulite, očistite i naribajte ili narežite na tanke kriške. Prelijte ih limunovim sokom da ne potamne, pa dodajte šećer i začine. Dobro promiješajte.

Jabuke ogulite, očistite i naribajte ili narežite na tanke kriške. Prelijte ih limunovim sokom da ne potamne, pa dodajte šećer i začine. Dobro promiješajte. Slaganje: Pećnicu zagrijte na 190°C. Veći dio tijesta razvaljajte i obložite njime kalup za pite (promjera 24-26 cm). Dno pospite grizom ili krušnim mrvicama kako bi upili višak soka. Ravnomjerno rasporedite nadjev od jabuka.

Pećnicu zagrijte na 190°C. Veći dio tijesta razvaljajte i obložite njime kalup za pite (promjera 24-26 cm). Dno pospite grizom ili krušnim mrvicama kako bi upili višak soka. Ravnomjerno rasporedite nadjev od jabuka. Razvaljajte drugi dio tijesta i njime prekrijte pitu. Možete ga ostaviti cijelog i izbosti vilicom ili narezati na trake i isplesti rešetku. Rubove dobro spojite.

Pecite oko 45-50 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Za dodatni sjaj, prije pečenja je možete premazati razmućenim jajetom.

Pita od jabuka s mrvicama

Ova verzija, inspirirana američkim i britanskim slasticama, spaja mekoću voćnog nadjeva s neodoljivo hrskavim posipom od maslaca, brašna i šećera. Jednostavnija je od klasične pite, a okusom nimalo ne zaostaje.

Sastojci za podlogu i mrvice:

300 g glatkog brašna

180 g hladnog maslaca

150 g šećera (preporučuje se smeđi)

1 vanilin šećer

Za nadjev:

1 kg jabuka, narezanih na kockice

50 g šećera

1 žličica cimeta

Sok od pola limuna

Priprema:

Mrvice: U posudi pomiješajte brašno, šećer i vanilin šećer. Dodajte hladan maslac narezan na listiće i rukama ga utrljajte dok ne dobijete krupne mrvice.

U posudi pomiješajte brašno, šećer i vanilin šećer. Dodajte hladan maslac narezan na listiće i rukama ga utrljajte dok ne dobijete krupne mrvice. Slaganje: Pećnicu zagrijte na 180°C. Dvije trećine smjese za mrvice utisnite na dno namašćenog kalupa (promjera 26 cm) kako biste formirali podlogu.

Pećnicu zagrijte na 180°C. Dvije trećine smjese za mrvice utisnite na dno namašćenog kalupa (promjera 26 cm) kako biste formirali podlogu. Nadjev: Jabuke pomiješajte sa šećerom, cimetom i limunovim sokom te ih ravnomjerno rasporedite preko podloge.

Jabuke pomiješajte sa šećerom, cimetom i limunovim sokom te ih ravnomjerno rasporedite preko podloge. Po vrhu pospite ostatak mrvica.

Pecite 40-50 minuta, dok mrvice ne postanu zlatne i hrskave, a nadjev ne počne ključati. Poslužite toplo uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Brza pita od jabuka

Kada nemate vremena ili volje za izradu prhkog tijesta, ovaj recept je spas. Tijesto se ne mijesi, već se tekuća smjesa izlijeva, stvarajući mekan i sočan kolač koji je gotov u trenu.

Sastojci za tijesto:

2 jaja

1 šalica (200 ml) šećera

1 šalica ulja

1 šalica mlijeka

2 šalice glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Za nadjev:

4-5 većih jabuka, naribanih

3 žlice šećera

1 žličica cimeta

Priprema: