Horoskop za srijedu: Ovnove će boljeti glava od ljubavnih problema, vage mogu više na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Ne čini vam se da vam okolnosti idu na ruku i analizirate zašto je tako. Zaboljet će vas glava. Jednostavno čekajte da prođe. POSAO: Bit će onih koji će vas potražiti za suradnika ili pitati za mišljenje, savjet. Budite objektivni i procjenjujte bez emocija. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Bik

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postaju sve liberalniji, a vi sve otvoreniji za razne ideje. Osjećate kao da se podmlađujete. POSAO: Teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste sigurniji.

Blizanci

LJUBAV: Išli vi korak naprijed, pa korak nazad, opet ćete biti u plusu, jer znate što želite. To će prepoznati i druga strana. POSAO: Jedna tajna ima veliku težinu, a vi ćete je čuvati znajući koliko vrijedi. Danas ćete u sebi misliti o njoj. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite poslovno i privatno.

Rak

LJUBAV: Poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi. POSAO: Spremni ste za promjene za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Lav

LJUBAV: Ako vam je već toliko stalo da kukate, onda to ispričajte osobi od povjerenja, a ne onoj s kojom ste u vezi, jer ćete joj biti naporni. POSAO: Mučit će vas jedan problem povezan s financijama, ali je izvjesno da je rješenje na vidiku. No s tim se treba baviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite, naspavajte se.

Djevica

LJUBAV: Druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. POSAO: Vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobni. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Vaga

LJUBAV: Još ste orni za mnoge nove ljubavne pustolovine, a u njima vam danas pomažu vaši prijatelji. Vezani su odlično. POSAO: Vjerujete da možete bolje i više. U pravu ste, ali ne trebate od sebe zahtijevati nemoguće. I vi ste samo čovjek. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od bilo kakve negativnosti.

Škorpion

LJUBAV: Neki će voljenu osobu staviti na vrh vlastitih vrijednosti, ali pri tom neće zapostaviti ni karijeru. Uspjet će sve sretno spojiti. POSAO: Jedan trošak malo će vas uznemiriti, ali brzo ćete uspostaviti kontakte kojim ćete razviti posao i isti nadoknaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne postoji savršenstvo.

Strijelac

LJUBAV: Ako vas je išta mučilo, danas ćete se s tim suočiti na zreo način. Možda nećete pjevati, ali ćete pametno komunicirati i riješiti problem. POSAO: Mnogi će se na radnom mjestu osjećati odlično jer ne samo da imaju lijep posao, nego su i odnosi s kolegama sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebrodit ćete prolazni stres.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ćete se danas ponašati po onoj "udri brigu na veselje". Moguć je izlazak i ludi provod bez emotivnih ispunjenja. POSAO: Osjećat ćete silnu želju i potrebu da prezentirate svoje sposobnosti, ali nećete još dobiti priliku za to. Malo pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite istraživati zdrav život.

Vodenjak

LJUBAV: Vodit ćete voljenu osobu od nekretnine do nekretnine pokazujući joj gdje bi i kako mogli živjeti jednog dana. POSAO: Nije isključeno da će vas pohvaliti ili će vaša znanja i stručnost u jednoj temi dobiti priliku da isplivaju, a bit će to važno za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i spremni na nove izazove.

Ribe

LJUBAV: Lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. POSAO: Vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim. Želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno slobode, bez brige.

