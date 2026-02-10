Horoskop za srijedu: Rakovi uživaju u ljubavi, ribe će na poslu rješavati najveće probleme

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Vaše slobodno vrijeme danas će okupirati vaši prijatelji. Možete im povjeriti svoje ljubavne brige. POSAO: Neki će se zateći u situaciji da budu protežirani ili će dobiti ponudu koja im očito pogoduje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite profesionalni.

Bik

LJUBAV: I danas ćete biti više povezani s društvom i prijateljima nego s voljenom osobom. U vezi je trenutačno distanca. POSAO: Nemojte se zavaravati da ste postigli maksimum jer niste ni blizu njega. Treba još mnogo truda i rada na sebi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realni.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu neka borate pozornost na osobe koje susreću preko posla. Ima tu netko tko vam je sklon. POSAO: Neki kolege danas će se osjećati jadno i zapostavljeno, pa ćete ih možda morati malo tješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste bolje od nekih, pa im pomozite.

Rak

LJUBAV: Nastavlja se vaše ugodno ljubavno razdoblje. Granica su jedino vaše riječi koje ovaj put ne moraju biti najbolje izabrane. Šutite i volite. POSAO: Većinu radnog vremena provest ćete pomalo mehanički odrađujući ono što trebate tek toliko da odradite. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete u lijepom danu.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno ćete osjećati pravu plimu emocija ili kako ste senzibilniji više nego inače. Tražit ćete ljubav posvuda. POSAO: Teško ćete se usredotočiti na posao jer ćete biti skloni sve uzimati k srcu. Treba razdvojiti posao i emocije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite ako malo oteknete. Proći će.

Djevica

LJUBAV: Provrtjet ćete u glavi neke stare brige. Važno je da se ne unesete u njih. Prošlost je prošlost i tu se ne može ništa. POSAO: Većini se danas neće dati raditi, no ako to ipak morate, gledat ćete da čim prije zbrišete s posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Vaga

LJUBAV: Moguće je da će vas vanjske okolnosti trgnuti iz vaših snova i maštarija. Trebat će stvari sagledati realno. POSAO: Uvažavajući druge postići ćete vrlo dobre rezultate. Namećući svoj stav samo ćete se udaljiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbor je vaš.

Škorpion

LJUBAV: Prihvatit ćete realnost i nastaviti graditi svoju vezu najbolje što znate. Sad shvaćate koliko vas partner voli. POSAO: Dok radite svoj svakodnevni posao, vi sve više vrtite u glavi film nekih sasvim novih ideja koje bi isti unaprijedile. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je razmišljati.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete lako ulaziti kako u svoju, tako i u tuđu podsvijest, pa ćete brzo i vješto pročitati partnera. POSAO: Zatvorit ćete vrata nesuvislim mislima i djelima, te se koncentrirati na ono što je ostvarivo. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je upečatljiv san.

Jarac

LJUBAV: Niste sigurni da li popustiti nekim zahtjevima od partnera. Duboko ćete se zamisliti i još nećete znati što učiniti. POSAO: U poslu ćete danas maksimalno koristiti intuiciju. Bit će i onih koji će analizirati svoje snove kroz razgovor s kolegom. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Vodenjak

LJUBAV: Danas je odličan dan za zajedničku večeru uz svijeće. Bit ćete romantični, a vaše kulinarske sposobnosti iznimne. POSAO: U uslužnim djelatnostima doći će do ostvarenja jednog dugo pripremanog projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlučuju stati na kraj lošim navikama.

Ribe

LJUBAV: Pred vam je dan pun inspiracije za zaljubljivanje, mogućnosti ugodnih susreta, druženja o kakvim ste dugo sanjali. POSAO: Bit ćete zaigrani i spremni rješavati i najveće probleme. Ništa vam neće biti teško, a s umorom ćete s humorom. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

