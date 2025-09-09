Horoskop za srijedu: Djevice će uživati u ljubavi, lavove čekaju problemi na poslu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Imat ćete potrebu preispitati svoju ljestvicu prioriteta u ljubavnim pitanjima. Više ne znate što je, a što nije važno. POSAO: Okrećete sve više stvari u svoju korist, iako se to još ne ispoljava sasvim jasno. Razvijate i neke osobne mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Bik

LJUBAV: Razmjena nježnosti nešto je što vam je sada najviše na pameti, ali samo ako to i druga strana priželjkuje. POSAO: Poštujte sve koji s vama rade, a očekujete i obratno. Previše popustljivosti nije dobro kao ni previše krutosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Proučite joga vježbe.

Blizanci

LJUBAV: Pojavit će se male frustracije, ali ne takve da ih ne bi mogli nadvladati. Budite strpljivi i nastavite graditi započeto. POSAO: Odolite iskušenju da uzmete ono što vam ne pripada ili što niste zaradili. Provjeravajte legalitete da i vas ne prevare. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Rak

LJUBAV: Poboljšanje ljubavne situacije kod vas bi moglo izazvati i povećane ljubavnog apetita. Ipak, budite na zemlji. POSAO: Plodovi vašeg rada mogli bi vam se učiniti sumnjivim. Mislit ćete da niste zaslužili ono što dobivate. ZDRAVLJE&SAVJET: Rastu vaše čežnje.

Lav

LJUBAV: Današnji dan vjerojatno će vam donijeti veselo druženje s osoba koje su zabavne, mlade ili vama jako drage. POSAO: Ako idete na poslovno putovanje, računajte s malim problemima koje bi vas mogle naživcirati. Ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Slabija cirkulacija u nogama.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je jedan vrlo obećavajući dan za svaku vrstu osobnih odnosa. Naći ćete onaj pravi sklad i opušten stav koji potiče. POSAO: Da bi pokrenuli jednu obećavajuću poslovnu suradnju morate se osloniti na svoje znanje i stručnost. Jedino tako će ići. ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.

Vaga

LJUBAV: Danas ćete biti iznimno osjetljivi i malo je onih koji će s vama moći izaći na kraj. Tražite nešto što ne postoji. POSAO: Dan je dobar za učvršćivanje stvari, a za neke nove dogovore bolje je pričekati sutra ili čak preksutra. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki počinju s dijetom.

Škorpion

LJUBAV: Bit će natezanja s voljenom osobom jer se nećete složiti o tome po čijem danas mora biti. Pametniji popušta. POSAO: Ponekad vam se čini da vam se oduzima mogućnost kontrole nad stvarima. Nije točno, nego je vaša potreba za kontrolom prejaka. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zlato sve što sja.

Strijelac

LJUBAV: Svoj ljubavni život danas ćete pokušati obogatiti nekim neobičnim erotskim idejama. To se ne mora svidjeti drugoj strani. POSAO: Pritisak nadređenih se ne smanjuje, a vi ste već umorni od toga. Izdržite još malo, kasnije ćete zbrajati rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zakona i reda.

Jarac

LJUBAV: Budite ljubazni i strpljivi koliko god vam se činilo da trebate zavikati ili reagirati. Već sutra sve će vam izgledati drukčije. POSAO: Drugi će vas pitati što vi mislite o određenoj temi, a vi ono što zaista mislite izrecite diplomatski, a ne direktno. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite ako treba.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete obuzeti ljubavlju i prijateljstvom. Oni koji već jesu u vezama provest će dio dana s partnerom i prijateljima. POSAO: Iako vam se čini da vas autoriteti sputavaju, nalazite se u vrlo prosperitetnom razdoblju. Samo nastavite dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sitnicama.

Ribe

LJUBAV: Više ne možete idealizirati svoju najdražu osobu, jer vas stvarnost očito razuvjerava. Prihvatite je. POSAO: Ne morate uvijek biti na usluzi drugima. Ovaj put možete se malo više posvetiti sebi i onom što vi želite u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.