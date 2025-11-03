Horoskop za ponedjeljak: Škorpioni će se nametnuti na poslu, ovnovi zanemarite brige

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Veselit ćete se mogućnosti jednog putovanja na koje biste mogli poći zajedno. Planirat ćete rutu i detalje. POSAO: Doći će do male inventure ili ćete imati nešto vremena i tišine da u miru sagledate kako stojite. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Bik

LJUBAV: Nemojte žuriti s udvaranjima. Neka stvari teku postepeno, jer će tako biti čvršće i stabilnije. POSAO: Proširit ćete poslovne kontakte i to će vas ohrabriti da idete dalje. Umor još uvijek neće nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Blizanci

LJUBAV: Imat ćete snažan osjećaj sigurnosti i povjerenja u voljenu osobu. Činit će vam se da ovaj put sve može potrajati. POSAO: Učinit ćete ono što morate, jer se od vas očekuje da igrate po pravilima igre. To ne znači da gubite nešto svoje. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš apetit.

Rak

LJUBAV: Uz pomoć prijatelja vi ćete lako prebroditi sve ljubavne sumnje ili dvojbe. Povjeravate se. POSAO: Nikome ništa ne zamjerate, ali s lakoćom detektirate zavidnike. Znate ih, ali ne obraćate pažnju na njih. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete nemir u sebi.

Lav

LJUBAV: Vaša plus ljubavna faza nastavlja se i danas. Oni koji su još sami neka izađu bez obzira na to što je radni dan. POSAO: Oni koji rade u laboratorijima ili institucijama zatvorenog tipa danas dobivaju određene privilegije. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametni ste.

Djevica

LJUBAV: Danas možete lako objasniti voljenoj osobi gdje škripi ili što vas muči. Tako ćete vratiti povjerenje u vezu. POSAO: Bez obzira na to što se ne slažete u potpunosti s nekim od poslovnih partnera, pred vama je pozitivan i stabilan poslovni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Vaga

LJUBAV: Vaša intuicija danas će vas ispravno voditi i govoriti vam da li krenuti ili stati. Oslonite se na nju. POSAO: Bavit ćete se tajnama ili onim područjem rada koje nije opipljivo. Neki se zanimaju za alternativu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se stalno provlačiti.

Škorpion

LJUBAV: Bez obzira na to što u vašim odnosima vlada mala distanca, današnji dan donijet će vam nova poboljšanja i romantiku. POSAO: Uspjet ćete se nametnuti na diskretan način. Vaše ideje bit će ozbiljno uzete u razmatranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage za dvoje.

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život i danas se razvija dobro uz uvjet da ne govorite pod svaku cijenu. POSAO: Prihvatit ćete svaki posao i biti zahvalni što je tako. Postajete svjesni da ste sretnik kojem se nešto nudi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkim.

Jarac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas ćete se oslanjati na svoje ideale. Tražit ćete možda i nemoguće, ali nešto ćete postići. POSAO: Neki će poći na malo poslovno putovanje gdje će naići na dobru priliku za proširenje djelatnosti kojom se bave. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i imate snage.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećaji će vas obuzimati poput plime. Bit ćete skloni predati se ljubavi bez ikakve rezerve. Bit će vam uzvraćeno. POSAO: Dobri poslovni odnosi bit će potkrijepljeni i jednom ponudom u obliku ugovora ili dogovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

Ribe

LJUBAV: Zanimljivi susreti, ugodni razgovori uz ponešto vaše samokontrole, humor i dobre vibracije – sve to možete doživjeti danas. POSAO: Danas ćete imati sreće s kolegama. Oni će vam biti skloni progledati kroz prste, pa ćete raditi lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko dišite.