Horoskop za ponedjeljak: Rakovi će izgubiti kompas, jarčevi će se povezati s obitelji

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete uporni u izražavanju svojih ideala. Neki bi mogli s istim zatupiti. Odrecite se savršenstva. POSAO: Na poslovnom putovanju ili većem sastanku moglo bi doći do neprofesionalnog ponašanja i razuzdanosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo smislite, onda govorite.

Bik

LJUBAV: Teško da išta može pomutiti vašu sreću. Čak i male obiteljske peripetije vi ćete riješiti s lakoćom. POSAO: Naći ćete originalan način da pobijedite u malim borbama. Vaša strategija je za svaku pohvalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje se naprežite.

Blizanci

LJUBAV: Bez obzira na to što ne nalazite ono zadovoljstvo u ljubavi kakvo očekujete, uspjet ćete sve okrenuti u pravcu dobre zabave. POSAO: U suradnji s drugim ljudima pokazat ćete kako se može raditi drukčije, neobičnije i originalnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda vas proglase genijem na jedan dan.

Rak

LJUBAV: Opet ćete malo izgubiti kompas, a druga strana će se pitati što vi zapravo želite. Definirajte svoj stav. POSAO: Svoje šefove danas biste mogli ugodno iznenaditi jednim sasvim neobičnim financijskim prijedlogom. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Lav

LJUBAV: Mnogi će danas biti opčinjeni, zaljubljeni i ono što je netipično za njih, zanemarit će realnost. No bit će im lijepo. POSAO: Vjerojatno ćete analizirati rezultate jednog posla i zaključit ćete da su oni mogli biti i bolji. Ipak, generalno, radite dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite prekritični.

Djevica

LJUBAV: U sadašnje odlične osobne odnose danas ćete unijeti dašak mašte i tako ih još više poboljšati. Neki će biti zaista originalni. POSAO: Posao ćete odrađivati s užitkom i lakoćom, a uz sve to mogli biste predložiti neke sasvim nove metode rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Snažni ste i zdravi.

Vaga

LJUBAV: Vaše emocije isplivat će na površinu. Neki će se tada zateći u izlasku ili će biti povezani s mladim osobama. POSAO: Posebne zadatke rješavat ćete svojom kreativnošću i umjetničkim talentima. Uspjet ćete u tome.ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu ili u umjetnosti.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete zadovoljni sa svojim privatnim odnosima. Trudit ćete se tu sreću podijeliti sa širim krugom ljudi. POSAO: U poslovnu korespondenciju unosit ćete svoj šarm, a ljubazan pristup otvorit će vam mnoga vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas znate što želite.

Strijelac

LJUBAV: Koliko god se vi budete trudili poboljšati svoj privatni život, danas će vam stvari povezane s tim izmicati iz ruku. POSAO: Pokazat će se da je vaš odnos s vašim nadređenima prilično kaotičan. Kao da se tu ne zna tko pije, a tko plaća. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodit ćete rat s apetitom.

Jarac

LJUBAV: Kod vas će se danas opet javiti poriv za slobodom, pa će oni u vezama imati potrebu malo se osamiti ili ići u veća društva. POSAO: Bit ćete jako zadovoljni obavljenom inventurom ili rezultatima prethodnog razdoblja. Na to idu nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pri ruci članu obitelji.

Vodenjak

LJUBAV: Shvatit ćete da proživljavate jedan prilično frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Jednostavno izdržite. POSAO: Vaša potreba da nametnete svoje ideje bit će jaka, ali će realne okolnosti biti takve da vas nitko neće uzeti za ozbiljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Ribe

LJUBAV: Većina vas bit će sklona pričati bajke, dok će realna situacija biti drukčija. Ne dramite ako vas netko spusti na zemlju. POSAO: Manji prihodi će kasniti, a vi ćete se zbog toga osjećati manje sigurnim. Ipak, kontakti su vam i dalje dobri. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne istražujte previše.