Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi se dokazuju na poslu, škorpioni neka se ne obaziru na kritike

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Vaša energija i spontanost su na vrhuncu, no pazite da vas nestrpljivost ne dovede u sukob s partnerom. Vaša direktnost bit će primijećena. POSAO: Fokusirani ste i spremni za akciju. Izbjegavajte tražiti odobrenje od nadređenih; danas je dan za samostalnu pobjedu i dokazivanje sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kanalizirajte višak energije kroz fizičku aktivnost kako biste izbjegli ishitrene reakcije.

Bik

LJUBAV: Dan donosi određeni nemir. U vezama je moguća prolazna zasićenost, stoga je potrebna trezvenost. Večer iskoristite za samoću i punjenje baterija. POSAO: Idealan je dan za istraživanje i pronalaženje rješenja za stare probleme. Mogli biste doživjeti "Eureka!" trenutak. Ne dopustite da vas autoriteti obeshrabre. ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si dobar san. Vjerujte svom tempu jer svaki dosljedan korak donosi nagrade.

Blizanci

LJUBAV: S Marsom u vašem znaku, puni ste energije, a Venera vam daje šarm. Prijatelj bi vas mogao iznenaditi ili ćete upoznati nekog neobičnog. POSAO: Komunikacija je danas ključna i svaka interakcija je prilika. Ne dopustite da vam itko pokvari raspoloženje. Iskoristite večer za druženje i širenje mreže kontakata. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih riječi jer imate moć inspirirati. Moguća je veća osjetljivost.

Rak

LJUBAV: Sezona vašeg znaka ističe vašu intuiciju. U odnosima, strpljenje i tolerancija donose značajna poboljšanja. Vjerujte osjećajima, oni su vam kompas. POSAO: Loš dan za traženje odobrenja od autoriteta. Vrlo ste vidljivi, pa ljudi primjećuju svaki vaš potez. Razmislite dvaput prije nego što djelujete impulzivno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas preplave emocije. Ostanite pribrani i ne donosite nagle odluke.

Lav

LJUBAV: Uz Veneru i sretni Jupiter u vašem znaku, vaš optimizam je zarazan. Ljubavne prilike slagat će se same od sebe. Moguća je i neočekivana prilika za putovanje. POSAO: Vjerovanje u vlastiti potencijal glavna je tema dana. Jupiter vam donosi osjećaj da možete osvojiti svijet. Moguće su i novosti vezane za obrazovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste samopouzdanja. Iskoristite energiju za istraživanje, učenje i kreativno izražavanje.

Djevica

LJUBAV: Ljubavni život traži više spontanosti. Neočekivane situacije zahtijevat će prilagodbu u hodu. Uravnotežite vrijeme između privatnog i javnog života. POSAO: Pripazite na financije jer su moguća iznenađenja. Budite spremni pametno se zauzeti za sebe u razgovoru s autoritetima. Provjerite sve detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne planirajte dan do posljednje minute kako biste izbjegli stres. Fleksibilnost je ključna.

Vaga

LJUBAV: Odnosi s partnerima mogli bi biti napeti. Danas morate biti spremni na kompromis i suradnju. Podršku ćete pronaći u razgovoru s prijateljima. POSAO: Ravnoteža između ambicija i odnosa s kolegama bit će na testu. Diplomacija će vam pomoći da prebrodite izazove. Ostanite predani svojoj viziji. ZDRAVLJE&SAVJET: Naučite postaviti prioritete. Uravnotežite ambicije sa smislenim odnosima za veću sreću.

Škorpion

LJUBAV: Vaša pojava ostavlja sjajan dojam. U ljubavi, strast dolazi do izražaja, ali pazite da ne budete previše tajanstveni. Partner će cijeniti iskrenost. POSAO: Vaša dnevna rutina vjerojatno će biti prekinuta. Nemojte se povući pred kritikama autoriteta. Večer iskoristite da se bolje organizirate za tjedan. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša energija je snažna. Stalan napredak donosi bolje nagrade od ishitrenih poteza.

Strijelac

LJUBAV: Vatreni Mars u opoziciji može vas učiniti razdražljivima u kontaktu s partnerima. Mogući su sporovi oko zajedničke imovine ili troškova. Ostanite smireni. POSAO: Početak tjedna donosi podsjetnik da ne izgubite iz vida tko ste. Ostanite otvoreni za promjene jer vas one mogu dovesti do izvanrednih prilika. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas ponese lažni optimizam. Ostanite prizemljeni. Opustite se kod kuće.

Jarac

LJUBAV: Odnosi danas mogu biti napeti, posebno zbog kritičkog tona. Zauzmite blag pristup u razgovoru s partnerom. Vrijeme je za iskrenost, ali birajte riječi. POSAO: Imate dovoljno energije za poboljšanja u domu ili obiteljske dogovore. Nastavite strpljivo graditi, vaša upornost je vaša najveća snaga. ZDRAVLJE&SAVJET: Uložite ljubav i brigu ne samo u druge, već i u vlastiti život. Ne zaboravite na sebe.

Vodenjak

LJUBAV: Potaknuti ste na razmišljanje o starim ljubavnim pričama ili ponovno povezivanje s ljudima iz prošlosti. Prihvatite pozive za druženje i zabavu. POSAO: Izbjegavajte sukobe s nadređenima jer biste mogli biti kritizirani. Umjesto toga, usmjerite energiju na kreativne ideje i samopouzdano ih podijelite. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite promjene kao priliku za rast. Vaše originalne ideje su vrijedne; ne bojte se istaknuti.

Ribe

LJUBAV: Vaša kreativnost i romantika su u procvatu. Aktivnosti koje vam donose radost pomoći će vam da se osjećate ispunjeno. Preispitajte stare snove. POSAO: Moguće je da ćete osjetiti zbunjenost ili zastoj. Ne forsirajte stvari. Ovo je period unutarnjeg čišćenja i pripreme za važnije korake. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite da promjena zahtijeva strpljenje. Fokus na brigu o sebi donijet će vam unutarnji mir.