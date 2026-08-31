Horoskop za ponedjeljak: Škorpioni trebaju promjenu na ljubavnom planu; ribe, vjerujte u sebe

Početak novog tjedna donosi snažnu i konstruktivnu energiju. Dok još osjećamo utjecaj nedavnog punog Mjeseca u ribama, koji je potaknuo emocionalno otpuštanje, ponedjeljak nas dočekuje s rijetkim i povoljnim trigonom Jupitera u lavu i retrogradnog Saturna u ovnu. Ovaj aspekt spaja optimizam s disciplinom, otvarajući vrata za pretvaranje nadahnutih ideja u dugoročna postignuća. Uz Sunce i Merkur u praktičnoj djevici, fokus je na detaljima, organizaciji i smislenom napretku

Ovan

LJUBAV: Vaša sklonost impulsivnosti danas bi mogla biti izazov u odnosima. Umjesto nametanja vlastitog ritma, pokušajte pokazati razumijevanje za partnerove potrebe. Slobodni Ovnovi osjetit će privlačnost prema osobama koje cijene njihovu neovisnost, no ključ uspjeha leži u strpljenju. POSAO: Sredinom tjedna očekuje vas značajna financijska ponuda, a današnji dan iskoristite za jačanje samopouzdanja. Vrijeme je da se riješite obrazaca razmišljanja koji vas drže u "modu preživljavanja". Vjerujte u svoju vrijednost jer se pripremate za priliku koja se ne propušta. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate li se zasićeno svakodnevicom, usporite. Ne morate sve obaviti odjednom. Kratki odmor ili šetnja pomoći će vam da vratite fokus i energiju potrebnu za tjedan pred vama.

Bik

LJUBAV: Opuštenost vlada vašim osobnim odnosima. Partner će cijeniti vašu prisutnost i podršku u svakodnevnim aktivnostima, što jača vašu povezanost. Slobodni bikovi mogli bi u krugu prijatelja primijetiti nekoga tko dijeli njihove vrijednosti i tko im pruža osjećaj sigurnosti. POSAO: Sezona djevice vraća vam osjećaj kontrole i stabilnosti. Vaša pouzdanost i temeljitost dolaze do izražaja, a nadređeni će cijeniti vašu predanost. Ovo je odličan period za dovršavanje zaostalih obaveza i postavljanje jasnih financijskih ciljeva za jesen. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan donosi važnu odluku koja zahtijeva da vjerujete svojim osjećajima. Danas se posvetite introspekciji. Logika vas može zbuniti, stoga dopustite intuiciji da vas vodi.

Blizanci

LJUBAV: Otvorena komunikacija i vaš prepoznatljiv šarm rješavaju sve nesuglasice s partnerom. Ako je u ljubavi bilo zastoja, otvaraju se bolje prilike. Slobodni blizanci mogli bi započeti zanimljivo dopisivanje koje ima potencijal prerasti u nešto više. Budite svoji i ne ustručavajte se pokazati interes. POSAO: Vaš um radi ubrzano i donosi mnoštvo novih ideja. Ipak, pripazite da ne raspršite energiju na previše projekata odjednom. Krajem tjedna očekuje vas nalet sretne energije, a ovaj dan iskoristite za planiranje i pripremu terena za nove avanture koje dolaze. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni umor je moguć zbog prevelikog broja informacija. Odvojite trenutke za tišinu, meditaciju ili jednostavno isključivanje od digitalnih uređaja. Njegujte svoj unutarnji mir.

Rak

LJUBAV: Naglašena je potreba za bliskošću i dubokim razumijevanjem. Partneru pokažite svoju nježniju stranu. Slobodne rakove mogla bi iznenaditi osoba koja im poklanja iznimnu pažnju. S ulaskom Marsa u vaš znak, osjećate se hrabrije i spremniji ste preuzeti inicijativu. POSAO: Utorak vam donosi veliku priliku, vjerojatno putem poruke ili poziva, stoga danas budite spremni i fokusirani. Energija vas potiče da svoje snove stavite na prvo mjesto. Iako ste po prirodi skloni brinuti o drugima, sada je ključno donijeti odluke koje su najbolje za vas. ZDRAVLJE&SAVJET: S Marsom u vašem znaku, imate višak energije. Kanalizirajte je u produktivne aktivnosti ili tjelovježbu. Slušajte potrebe svojeg tijela i osigurajte si dovoljno sna kako biste održali ravnotežu.

Lav

LJUBAV: Vaša velikodušnost i toplina čine da se partner osjeća voljeno. Slobodni lavovi lako privlače pažnju, osobito nekoga tko ih već neko vrijeme promatra izdaleka. Vaš ljubavni život postaje intenzivniji, a vi ste u centru pažnje, što vam iznimno odgovara. POSAO: U srijedu vas očekuje prilika koja bi mogla značajno utjecati na vašu karijeru, donoseći ne samo financijski uspjeh već i osjećaj da ste cijenjeni. Ponedjeljak je dan za mentalnu pripremu. Podsjetite se na svoje uspjehe i važnost onoga što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Vanjska potvrda stiže u pravo vrijeme, no ne zaboravite graditi i unutarnje samopouzdanje. Iskoristite vikend za odmor i regeneraciju na svježem zraku kako biste napunili baterije.

Djevica

LJUBAV: Sunce u vašem znaku daje vam poseban sjaj i privlačnost. Lako sklapate nova poznanstva i ostavljate snažan dojam. Zauzete djevice mogu očekivati obnovu bliskosti s partnerom kroz zajedničko planiranje i razgovore o budućnosti. Uživajte u mirnim zajedničkim trenucima. POSAO: Ulazite u jedno od najvažnijih razdoblja u godini. Energija je na vašoj strani za pokretanje osobnih inicijativa. Petak donosi priliku za preispitivanje karijere, a danas je idealan dan da razmislite što uistinu želite i što vas više ne ispunjava. Ne bojte se promjena. ZDRAVLJE&SAVJET: Stavite vlastite potrebe na prvo mjesto. Iskoristite ovaj tjedan za postavljanje osobnih ciljeva, bilo da se radi o zdravlju, poslu ili odnosima. Lagana šetnja u prirodi razbistrit će vam misli.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, vaš šarm je na vrhuncu. U osobnim odnosima vlada ležernost, a vi lako privlačite pozitivnu pažnju. Slobodnima se savjetuje da prihvate pozive za izlazak, jer se iza ugla možda krije zanimljivo poznanstvo. Zauzeti uživaju u harmoniji. POSAO: Utorak donosi nagrade za vaš trud, a danas je dan da dovršite sve zaostatke. Dugo ste radili na profesionalnom putu i sada se bliži trenutak kada ćete vidjeti plodove svog rada. Fokusirajte se na završne detalje i budite ponosni na put koji ste prešli. ZDRAVLJE&SAVJET: Ravnoteža između poslovnog i privatnog života ključna je za vaše blagostanje. Ako osjetite umor, usporite. Kraći odmori i vrijeme provedeno s dragim ljudima vratit će vam energiju i fokus.

Škorpion

LJUBAV: Osjećate određeno zasićenje i potrebu za promjenom. Ako ste u dužoj vezi, održavanje postojećeg stanja može se činiti kao najbolja opcija, no duboko u sebi žudite za uzbuđenjem. Budite iskreni prema sebi i partneru o onome što vam je potrebno za ispunjenje. POSAO: Pred vama su zahtjevni dani s povećanim odgovornostima. Krajem tjedna stiže prilika da se oslobodite onoga što vas je sputavalo, ali to zahtijeva spremnost na rizik. Danas razmislite što je to što vas koči i budite spremni pustiti prošlost kako biste napravili mjesta za novo. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas unutarnji nemir nadvlada. Ostanite smireni i promatrajte situaciju prije nego što donesete ishitrene odluke. Više odmora pomoći će vam da se nosite s pritiskom.

Strijelac

LJUBAV: Ako je u ljubavi bilo praznina, ovaj tjedan donosi bolje prilike. Vaš optimizam je zarazan i privlači ljude. Moguća je zanimljiva komunikacija koja brzo prerasta u nešto dublje. Budite otvoreni za dijeljenje svojih ideja i snova, jer ćete pronaći nekoga tko vas razumije. POSAO: Vaš vladar Jupiter u trigonu sa Saturnom upravo danas donosi savršenu ravnotežu između velikih vizija i praktičnih koraka. Utorak je vaš sretan dan za profesionalni napredak, a danas je vrijeme da djelujete. Ne usporavajte, jer prilika koju čekate je pred vratima. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate snažan poriv za rastom. Iskoristite tu energiju, ali ne zaboravite na odmor. Pripazite na mentalni umor i odvojite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju i vesele.

Jarac

LJUBAV: Skloni ste povlačenju i analizi emocija, što može stvoriti distancu u odnosu. Pokušajte se opustiti i ne shvaćati sve preozbiljno. Partner će cijeniti vašu spontanost. Slobodni Jarci trebali bi se manje baviti promišljanjem, a više prepuštanjem trenutku. POSAO: S vašim vladarom Saturnom u povoljnom aspektu, osjećate da se trud isplati. Petak je dan kada ćete se morati iskreno suočiti s onim što sabotira vaš uspjeh. Započnite tjedan s introspekcijom. Budite brutalno iskreni o svojim navikama, ravnoteži posla i života. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je poziv na buđenje koji vam je potreban da biste u potpunosti uživali u plodovima svog rada. Nemojte se opravdavati. Šetnja u prirodi pomoći će vam da razbistrite misli i donesete važne odluke.

Vodenjak

LJUBAV: Očekuju vas bolje prilike na ljubavnom planu. Slobodni vodenjaci trebali bi biti otvoreni za nova poznanstva jer im subota donosi sudbonosni susret. Ovaj tjedan donosi oslobađanje od zastarjelih veza i obrazaca. Dopustite si slijediti srce, a ne očekivanja drugih. POSAO: Fokus je na dovršavanju zaostalih poslova kako biste oslobodili prostor za nove projekte. Budite spremni na povećane odgovornosti, ali i na prilike koje iz toga proizlaze. Vaša inovativnost bit će ključna u rješavanju eventualnih izazova koji se pojave. ZDRAVLJE&SAVJET: Ako osjećate umor, usporite. Važno je napuniti baterije prije novih početaka. Vrijeme provedeno u prirodi ili s prijateljima koji vas inspiriraju bit će izuzetno korisno.

Ribe

LJUBAV: U vašim osobnim odnosima vlada ležerna atmosfera. Ipak, nedavni pun Mjesec u vašem znaku još uvijek vas čini posebno osjetljivima. Moguća je kulminacija nekih odnosa. Dopustite si osjetiti sve emocije i otpustiti ono što vam više ne služi. POSAO: Danas je dan da razmislite o starim idejama i vratite vjeru u svoj kreativni potencijal. Ne dopustite da vas sumnja u sebe spriječi da iskoristite priliku koja se ponovno pruža. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte potrebe svoga tijela i duše. Odmor je ključan nakon emocionalno intenzivnog razdoblja. Vjerujte u sebe i u to da zaslužujete ostvariti svoje snove. Vaša vjera u sreću bit će obnovljena.

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