403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Blizanci će čitati između redova, a rakovi će briljirati na poslu

Žena.hr
25. siječnja 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Blizanci će čitati između redova, a rakovi će briljirati na poslu
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan 

LJUBAV: Imat ćete dobru volju i jednake namjere da svoje privatne odnose dovedete u red. Ipak, drugi će vas sputavati u tome. POSAO: Danas će postati potpuno sigurno da prije ulaska u jedan posao ili projekt prvo treba završiti nešto što je ostalo nedovršeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite se i izađite van. 

Bik 

LJUBAV: Gledat ćete da u svoj odnos s voljenom osobom unesete više opuštenosti i mašte. Ipak, ne pričajte previše, nego samo djelujte. POSAO: Na tren će vam se učiniti kako vaši kolege nisu tako pouzdani kao vi, no to je samo prolazna slabost koja će brzo nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra. 

Blizanci 

LJUBAV: Vesela druženja, provodi i zabave danas će se miješati s intuitivnijim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. POSAO: Teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se malo opustiti. 

Rak 

LJUBAV: Male nervoze unosit će prolazni nemir u odnose, ali će vas i poticati da se više angažirate oko istih. POSAO: Borbe koje ste vodili donose pobjedu, a vas to potiče da svoje ideje razvijate dalje, smjelo i bez prepreka. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima. 

Lav 

LJUBAV: Sve što imate rado biste podijelili s drugom stranom, osim malih obiteljskih peripetija i briga koje danas isplivavaju van. POSAO: Mučit će vas jedan problem povezan s financijama, ali je izvjesno da je rješenje na vidiku. No s tim se treba baviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku. 

Djevica 

LJUBAV: Ako vam je već toliko stalo da kukate, onda to ispričajte osobi od povjerenja, a ne onoj s kojom ste u vezi, jer ćete joj biti naporni. POSAO: Vjerojatno ćete se naći tik do značajnih ulagača u vaš posao, ali stvari još neće biti definirane ni gotove. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite, naspavajte se. 

Vaga 

LJUBAV: Vaša glavna dvojba danas bit će da li igrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju, bit će dosljedni. POSAO: Vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobnim. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite predah u slobodno vrijeme. 

Škorpion 

LJUBAV: Druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. POSAO: Možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj dio posla s koncentracijom. Ići će vam od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste. 

Strijelac 

LJUBAV: Ne čini vam se da vam okolnosti idu na ruku i analizirate zašto je tako. Zaboljet će vas glava. Jednostavno čekajte da prođe. POSAO: Sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će to trajati. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro. 

Jarac 

LJUBAV: Neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. POSAO: Bit će onih koji će vas potražiti za suradnika ili pitati za mišljenje, savjet. Budite objektivni i procjenjujte bez emocija. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji. 

Vodenjak 

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postaju sve liberalniji, a vi sve otvoreniji za razne ideje. Osjećate da se vraćate svojoj biti. POSAO: Vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste sigurniji. 

Ribe 

LJUBAV: Dan je povoljan za svaku vrstu ljubavne komunikacije. Ako ste još sami prepustite se osjećajima i izrazite ih. POSAO: Nova faza poslovanja nakratko će vam postaviti i nove zahtjeve. No vi ćete se na njih naviknuti vrlo brzo. ZDRAVLJE&SAVJET: Živite i hranite se zdravo. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

 

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop Ponedjeljak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za ponedjeljak: Blizanci će čitati između redova, a rakovi će briljirati na poslu