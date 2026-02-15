403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Jarčevi će imati dan pun frustracija, blizanci budite mudri

Žena.hr
15. veljače 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Jarčevi će imati dan pun frustracija, blizanci budite mudri
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Danas ćete imati dobar vjetar u leđa kad se radi o privatnim odnosima. Iskoristite to i razmašite se. POSAO: Bit ćete zaokupljeni ljudima na najbolji mogući način. Oni će vas uvažavati, a zajednički rezultati neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se previše odmarati.

Bik

LJUBAV: U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. POSAO: Više ćete postići svojim ljubaznim stavom nego prezentacijom vlastitog znanja. I ono je bitno, ali danas ne toliko. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Blizanci

LJUBAV: Nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. POSAO: Danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Bit će potrebna mudrost da nađete ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo polako.

Rak

LJUBAV: Vaše društvo i voljena osoba danas će biti jedno, a vi sretni, opušteni, blaženi. Samci bi mogli ljubav preko svoje ekipe. POSAO: Sve će vam danas izgledati lako i pokretljivo, ostvarivo. Zato ćete na poslu biti iznimno učinkoviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pridružite se inventivnima.

Lav

LJUBAV: Računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. POSAO: Ljudi koji nisu značajni u nekim područjima žele se prikazati takvim, ali vi ćete ih prozreti u trenu. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba reći istinu.

Djevica

LJUBAV: Partner će se potruditi odvući vas u krevet ili vas barem zavesti koristeći svoje ljubavno umijeće. POSAO: Mala zbunjenost bit će povezana s prijedlogom tekućih promjena na poslu. Trebat će vam vremena da ih probavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim planovima.

Vaga

LJUBAV: Pokušat ćete spojiti emocije i veselje. U tome ćete gotovo sigurno uspjeti. Mnogi će započeti novo poznanstvo. POSAO: Kao što ptica leti svom jatu, tako ćete i vi prepoznavati ljude koji su slični vama u profesiji kojom se bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na iskrenost.

Škorpion

LJUBAV: Za razliku od mnogih drugih oko vas, vi ćete cijeli dan biti raspoloženi za tulumarenje i zabavljanje. POSAO: Moguće je da će vas smatrati neozbiljnim djelatnikom, pa pazite da se na poslu ponašate što profesionalnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Upoznajete nove ljude.

Strijelac

LJUBAV: Nedostajat će vam red u osobnim odnosima. Čas će biti ovako, a čas onako. To u vama stvara sumnje. POSAO: Danas možete vrlo uspješno uspostaviti nove poslovne kontakte ili završiti poslove sa strankama. ZDRAVLJE&SAVJET: Oni koji se provlače neće dugo.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kome stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. POSAO: Vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu. Tako je i bolje. Također odustanite od gunđanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Vodenjak

LJUBAV: Ne vrijedi tugovati kad od toga nemate baš ništa. Okrenite novu stranicu i gledajte ono što je dobro. POSAO: Oni koji su dosad mislili samo na sebe i svoje interese, vidjet će da su pogriješili. To će im se obiti o glavu. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite neizbježno.

Ribe

LJUBAV: U pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. POSAO: Bit ćete skloni djelovati iz sjene. Neki će pak iz prikrajka promatrati kolege čekajući povoljniji trenutak da se iskažu. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljivi snovi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop PonedjeljakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za ponedjeljak: Jarčevi će imati dan pun frustracija, blizanci budite mudri