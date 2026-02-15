Horoskop za ponedjeljak: Jarčevi će imati dan pun frustracija, blizanci budite mudri

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Danas ćete imati dobar vjetar u leđa kad se radi o privatnim odnosima. Iskoristite to i razmašite se. POSAO: Bit ćete zaokupljeni ljudima na najbolji mogući način. Oni će vas uvažavati, a zajednički rezultati neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se previše odmarati.

Bik

LJUBAV: U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. POSAO: Više ćete postići svojim ljubaznim stavom nego prezentacijom vlastitog znanja. I ono je bitno, ali danas ne toliko. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Blizanci

LJUBAV: Nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. POSAO: Danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Bit će potrebna mudrost da nađete ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo polako.

Rak

LJUBAV: Vaše društvo i voljena osoba danas će biti jedno, a vi sretni, opušteni, blaženi. Samci bi mogli ljubav preko svoje ekipe. POSAO: Sve će vam danas izgledati lako i pokretljivo, ostvarivo. Zato ćete na poslu biti iznimno učinkoviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pridružite se inventivnima.

Lav

LJUBAV: Računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. POSAO: Ljudi koji nisu značajni u nekim područjima žele se prikazati takvim, ali vi ćete ih prozreti u trenu. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba reći istinu.

Djevica

LJUBAV: Partner će se potruditi odvući vas u krevet ili vas barem zavesti koristeći svoje ljubavno umijeće. POSAO: Mala zbunjenost bit će povezana s prijedlogom tekućih promjena na poslu. Trebat će vam vremena da ih probavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim planovima.

Vaga

LJUBAV: Pokušat ćete spojiti emocije i veselje. U tome ćete gotovo sigurno uspjeti. Mnogi će započeti novo poznanstvo. POSAO: Kao što ptica leti svom jatu, tako ćete i vi prepoznavati ljude koji su slični vama u profesiji kojom se bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na iskrenost.

Škorpion

LJUBAV: Za razliku od mnogih drugih oko vas, vi ćete cijeli dan biti raspoloženi za tulumarenje i zabavljanje. POSAO: Moguće je da će vas smatrati neozbiljnim djelatnikom, pa pazite da se na poslu ponašate što profesionalnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Upoznajete nove ljude.

Strijelac

LJUBAV: Nedostajat će vam red u osobnim odnosima. Čas će biti ovako, a čas onako. To u vama stvara sumnje. POSAO: Danas možete vrlo uspješno uspostaviti nove poslovne kontakte ili završiti poslove sa strankama. ZDRAVLJE&SAVJET: Oni koji se provlače neće dugo.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kome stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. POSAO: Vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu. Tako je i bolje. Također odustanite od gunđanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Vodenjak

LJUBAV: Ne vrijedi tugovati kad od toga nemate baš ništa. Okrenite novu stranicu i gledajte ono što je dobro. POSAO: Oni koji su dosad mislili samo na sebe i svoje interese, vidjet će da su pogriješili. To će im se obiti o glavu. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite neizbježno.

Ribe

LJUBAV: U pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. POSAO: Bit ćete skloni djelovati iz sjene. Neki će pak iz prikrajka promatrati kolege čekajući povoljniji trenutak da se iskažu. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljivi snovi.

