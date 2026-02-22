403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Djevice neka ne budu tvrdoglave, škorpioni se dobro snalaze s novcem

Žena.hr
22. veljače 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Djevice neka ne budu tvrdoglave, škorpioni se dobro snalaze s novcem
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Danas ćete poraditi na razvoju erotske strane odnosa. Gledat ćete da svoju najdražu osobu što prije odvedete u spavaću sobu. POSAO: Predstoji vam dogovaranje oko ulaganja ili sastanak sa sponzorima. Bit će malo natezanja. Nastojte biti jasni. ZDRAVLJE&SAVJET: Mnoge stvari činit će vam se dosadnim. 

Bik

LJUBAV: Ako je bilo nekih manjih nesporazuma ili nerazumijevanja između vas i voljene osobe, danas ćete sve uspjeti izgladiti. POSAO: Neka vas ne brine to što idete malim koracima. I njima se stiže do velikog cilja. Samo nastavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne raspravljate nego surađujte. 

Blizanci 

LJUBAV: Osjećat ćete da je sreća u povezanosti s ljudima i zato ćete se danas pokazati kao iznimno društvena osoba. POSAO: Sve vas vuče da nekamo odete, ali iz svoje se kože ne može. Isto vrijedi i za radne zadatke koji su vam povjereni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorniji. 

Rak 

LJUBAV: Vaš ljubavni uzlet nastavit će se i danas. Oni koji možda još traže srodnu dušu neka svakako izlaze među ljude. POSAO: Nećete imati većih briga. Sve ste dobro počeli i postavili, a sad je na vama samo da gurate dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste u sve boljoj formi. 

Lav 

LJUBAV: Obitelj će vas danas i privlačiti i odbijati. Postojat će utjecaji koji će u vama izazivati frustracije. POSAO: Bit ćete usredotočeni na ljude oko sebe s kojim još niste definirali neke stvari. Dogovarat ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku.  

Djevica 

LJUBAV: Vrlo je vjerojatno da ćete se nadmetati s voljenom osobom oko prevlasti u vezi. Tvrdoglavost neće nikoga usrećiti. POSAO: Male mudrosti bit će vaša dobitna kombinacija u poslu danas. Ne zalijećite se, nego prvo promislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivno nezadovoljstvo. 

Vaga 

LJUBAV: Dan je povoljan za svaku vrstu ljubavne komunikacije. Ako ste još sami prepustite se osjećajima i izrazite ih. POSAO: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku. Ostali će imati potrebu za kretanjem i ojačat će kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte svoje zasluge. 

Škorpion 

LJUBAV: Neki će osmisliti pjesničke riječi kojim će zavoditi osobu do koje im je stalo. Drugi će rješavati obiteljske problemčiće. POSAO: Novac i komunikacije bit će glavna obilježja radnog dana. Uglavnom ćete se dobro snalaziti. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje tegobe s cirkulacijom. 

Strijelac 

LJUBAV: Mnogi među vama danas će dobiti priliku pokazati što zaista osjećaju. U tome će biti otvoreni, iskreni i sretni. POSAO Ne dvojite ako se trebate upustiti u mali rizik. Okolnosti, ljudi i događaji poduprijet će vaša nastojanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje u svakom pogledu. 

Jarac 

LJUBAV: Vaš privatni život i danas će se razvijati skladno. Bit će malih nadmetanja s partnerom, no sve ćete lako okrenuti na šalu. POSAO: Ono što vas drži u poslu koji radite jest sve bolje perspektiva koju možda i niste očekivali. Dobro je. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se razmahati. 

Vodenjak 

LJUBAV: Vjerovat ćete da ste na dobrom putu, ali će vaše reakcije biti nagle i nepromišljene. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. POSAO: Danas ćete se baviti financijskim temama. Bit ćete zadovoljni rezultatima, ali budućnost vas malo brine. ZDRAVLJE&SAVJET: Ekonomizirajte sa svojim snagama. 

Ribe 

LJUBAV: Vjerojatno ćete se danas pokazati kao iznimno osjećajna i privlačna osoba. Jednostavno ćete blistati. POSAO: Sve što danas budete radili u sebi će sadržavati jasnu poruku da je vaš utjecaj neupitan. Rado će vas prihvaćati. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite se i izađite van. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

 

 

Pročitajte još o:
Horoskop PonedjeljakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za ponedjeljak: Djevice neka ne budu tvrdoglave, škorpioni se dobro snalaze s novcem