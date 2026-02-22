Horoskop za ponedjeljak: Djevice neka ne budu tvrdoglave, škorpioni se dobro snalaze s novcem

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Danas ćete poraditi na razvoju erotske strane odnosa. Gledat ćete da svoju najdražu osobu što prije odvedete u spavaću sobu. POSAO: Predstoji vam dogovaranje oko ulaganja ili sastanak sa sponzorima. Bit će malo natezanja. Nastojte biti jasni. ZDRAVLJE&SAVJET: Mnoge stvari činit će vam se dosadnim.

Bik

LJUBAV: Ako je bilo nekih manjih nesporazuma ili nerazumijevanja između vas i voljene osobe, danas ćete sve uspjeti izgladiti. POSAO: Neka vas ne brine to što idete malim koracima. I njima se stiže do velikog cilja. Samo nastavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne raspravljate nego surađujte.

Blizanci

LJUBAV: Osjećat ćete da je sreća u povezanosti s ljudima i zato ćete se danas pokazati kao iznimno društvena osoba. POSAO: Sve vas vuče da nekamo odete, ali iz svoje se kože ne može. Isto vrijedi i za radne zadatke koji su vam povjereni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorniji.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni uzlet nastavit će se i danas. Oni koji možda još traže srodnu dušu neka svakako izlaze među ljude. POSAO: Nećete imati većih briga. Sve ste dobro počeli i postavili, a sad je na vama samo da gurate dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste u sve boljoj formi.

Lav

LJUBAV: Obitelj će vas danas i privlačiti i odbijati. Postojat će utjecaji koji će u vama izazivati frustracije. POSAO: Bit ćete usredotočeni na ljude oko sebe s kojim još niste definirali neke stvari. Dogovarat ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku.

Djevica

LJUBAV: Vrlo je vjerojatno da ćete se nadmetati s voljenom osobom oko prevlasti u vezi. Tvrdoglavost neće nikoga usrećiti. POSAO: Male mudrosti bit će vaša dobitna kombinacija u poslu danas. Ne zalijećite se, nego prvo promislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivno nezadovoljstvo.

Vaga

LJUBAV: Dan je povoljan za svaku vrstu ljubavne komunikacije. Ako ste još sami prepustite se osjećajima i izrazite ih. POSAO: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku. Ostali će imati potrebu za kretanjem i ojačat će kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte svoje zasluge.

Škorpion

LJUBAV: Neki će osmisliti pjesničke riječi kojim će zavoditi osobu do koje im je stalo. Drugi će rješavati obiteljske problemčiće. POSAO: Novac i komunikacije bit će glavna obilježja radnog dana. Uglavnom ćete se dobro snalaziti. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje tegobe s cirkulacijom.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi među vama danas će dobiti priliku pokazati što zaista osjećaju. U tome će biti otvoreni, iskreni i sretni. POSAO Ne dvojite ako se trebate upustiti u mali rizik. Okolnosti, ljudi i događaji poduprijet će vaša nastojanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje u svakom pogledu.

Jarac

LJUBAV: Vaš privatni život i danas će se razvijati skladno. Bit će malih nadmetanja s partnerom, no sve ćete lako okrenuti na šalu. POSAO: Ono što vas drži u poslu koji radite jest sve bolje perspektiva koju možda i niste očekivali. Dobro je. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se razmahati.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerovat ćete da ste na dobrom putu, ali će vaše reakcije biti nagle i nepromišljene. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. POSAO: Danas ćete se baviti financijskim temama. Bit ćete zadovoljni rezultatima, ali budućnost vas malo brine. ZDRAVLJE&SAVJET: Ekonomizirajte sa svojim snagama.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se danas pokazati kao iznimno osjećajna i privlačna osoba. Jednostavno ćete blistati. POSAO: Sve što danas budete radili u sebi će sadržavati jasnu poruku da je vaš utjecaj neupitan. Rado će vas prihvaćati. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite se i izađite van.

