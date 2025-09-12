Horoskop za petak: Vodenjake čeka napredak na poslu, blizance nova ljubav

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Bliskost i osjećajnost bit će vam viza za uspostavljanje dubljih poveznica s osobama suprotnog spola. POSAO: Taman kad ćete se razveseliti novom poslovnom izazovu, zlobni kolega će vam uputiti prigovor. Zanemarite ga. ZDRAVLJE&SAVJET: Doći će do izražaja vaša samostalnost.

Bik

LJUBAV: Oni koji su još sami odsanjat će svoju idealnu osobu i prema tom obrascu će je početi tražiti. Vezani će uživati u paru. POSAO: Jedan kreativni posao privest ćete kraju. Olakšanje koje budete osjećali podijelit ćete sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite si umjerenu zabavu.

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će se truditi okrenuti novu stranicu u svojoj ljubavnoj svakodnevici. Oni u vezama formirat će nova mala pravila. POSAO: Vaša nonšalancija i šarm impresionirat će mlađe suradnike na poslu, dok će vam oni iskusniji prigovarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Počinju nove terapije koje obećaju.

Rak

LJUBAV: Uspjet ćete se dogovoriti oko većine stvari zahvaljujući razumnom pristupu obje strane. POSAO: Razmatrat ćete nove financijske opcije ulaganja. Odluka o njima još neće biti kristalizirana. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomaknite svoje granice.

Lav

LJUBAV: Sigurnost i uvjerenost u svoje ideje bit će vaša glavna ideja vodilja u ljubavnim osvajanjima. POSAO: Ako se pitate zašto vam manipulatori rade iza leđa, potrošit ćete suvišnu energiju. Znate tko su oni i zanemarite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Djevica

LJUBAV: Netko od vaših prijatelja pokrenut će vas preko poziva ili sličnog. Uživat ćete u društvu onih koje volite. POSAO: Slutite novosti, ali vam još nisu jasne. Vaši nadređeni igraju svoju igru, a vi igrate svoju. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od brbljavih ljudi.

Vaga

LJUBAV: Bez obzira na to što se možda nećete razumjeti u svemu, partner će biti spreman podržati vaše ideje. To će vas ohrabriti. POSAO: Neki će se naći pred ugovorom ili će pregovarati o novom poslu. Zasad se zadržite na analizi, a odlučujte kasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki počinju nov život.

Škorpion

LJUBAV: Odlično ćete komunicirati s partnerom, a glavna tema bit će vam što je to što vam je najvažnije u vašem odnosu. POSAO: Privodit ćete kraju jedan posao na koji možete direktno utjecati. Zapamtite da ne mora baš sve biti po vašem. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost grla ili vrata.

Strijelac

LJUBAV: Obitelj iz koje potječete vjerojatno će od vas danas zahtijevati dodatni angažman, pa će voljena osoba ostati u drugom planu. POSAO: Posao ćete danas odrađivati s lakoćom, a nakon određenih sati na radnom mjestu, požurit ćete na neku zabavu s velikom radošću. ZDRAVLJE&SAVJET: Napredujete u svakom pogledu.

Jarac

LJUBAV: Definirat ćete svoj stav na temu ravnopravnosti. Pokušat ćete biti pravedni što će voljena osoba pohvaliti. POSAO: Vjerujete da su vaše mogućnosti veće nego što se to čini drugima. Zahtijevat ćete složenije radne zadatke. Imate pravo. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični.

Vodenjak

LJUBAV: Situacija će vas navesti da se potpuno koncentrirate na partnera. Vaša pažnja i sposobnost uvažavanja bit će i te kako potrebni. POSAO: Zahvaljujući intuiciji drugih, mogli biste se zateći u situaciji da dodatno prosperirate. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Ribe

LJUBAV: Danas ćete poraditi na komunikaciji s partnerom i to će vaš odnos pomaknuti za korak naprijed. POSAO: Izdatak koji će uslijediti dobrim je dijelom vaša zasluga. Prihvatite odgovornosti koje iz toga proizlaze. ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka pođe na izlet.