Ljepota
KOŽA ĆE VAM BITI ZAHVALNA

Skin sandwiching je nova metoda nanošenja proizvoda koja će kožu učiniti glatkom

Žena.hr
12. rujna 2025.
Skin sandwiching je nova metoda nanošenja proizvoda koja će kožu učiniti glatkom
Profimedia
Metoda koja obećava da će vaša kože bolje iskoristiti postojeće aktivne sastojke u rutini koju koristite.

Na TikToku smo već nebrojeno puta vidjeli različite beauty trikove i savjete, a svakim danom kao da ispliva neki novi trend. Jedan od novijih trendova je "skin sandwiching", metoda koja obećava da će vaša kože bolje iskoristiti postojeće aktivne sastojke u rutini koju koristite. 

Što je "skin sandwiching"?

Koncept je sasvim jednostavan. Zamislite slojeve poput sendviča: na dno stavite lagani sloj, u sredinu aktivni sastojak, a na vrh proizvod koji sve “zaključava”. Upravo tako djeluje i ova metoda njege.

 

@glowwithava my favorite sandwich after a good BLT 🥪 #skincaresandwich #vitaminc #skinbarrier #beautytipswithava #glowingskin #koreanskincare #morningskincareroutine ♬ original sound - AVA

 

Na kožu se prvo nanosi tanak sloj hidratacije (tonik, maglica ili esencija), zatim serum s aktivnim sastojcima poput retinola, vitamina C ili niacinamida, a sve se zaključava bogatom kremom koja zadržava vlagu. Rezultat je bolje hidrirana koža i učinkovitiji sastojci. 

Zašto djeluje ?

Koža je pametan, ali selektivan organ – ne dopušta svemu da prodre duboko, a molekule različitih veličina upijaju se različito. Metoda sendviča stvara optimalne uvjete: vlaga ispod seruma pomaže boljoj raspodjeli aktivnih sastojaka, dok završni sloj kreme sprječava isušivanje i prebrzo isparavanje.

U praksi to znači da retinol manje iritira jer nije nanesen na suhu kožu, a vitamin C dobiva stabilnije okruženje za djelovanje protiv hiperpigmentacije.

Ipak, metoda nije univerzalna. Osobe s vrlo osjetljivom kožom trebaju paziti jer teži slojevi mogu izazvati iritacije ili začepiti pore. Retinoidi nisu preporučljivi u trudnoći, a kod atopijskog dermatitisa potrebno je individualno prilagođavanje.

Sezonska prilagodba je također važna: zimi su potrebne gušće kreme, dok ljeti laganije emulzije ili gel-losion mogu biti dovoljni.

 

@alicegabrii The "sandwich" method involves applying moisturizer, then tretinoin, followed by another layer of moisturizer. This technique helps reduce irritation by buffering the skin from the tretinoin, making it a gentler option for sensitive skin. #skincare #skincareroutine #skintok #tretinoin #skintips ♬ goth sidewalks and skeletons - daydream

Rezultati sigurno neće doći preko noći, ali kontinuirana rutina učinit će tvoje kožu zaglađenijom, elastičnom i jednostavno sjajnijom. 

@dermae Here’s how to layer your #skincare when using #retinol. This method, AKA The Sandwich Method”, can help minimize irritation and redness sometimes associated with retinol. #dermae #retinolserum #retinoltips ♬ original sound - 🎶
