Skin sandwiching je nova metoda nanošenja proizvoda koja će kožu učiniti glatkom
Na TikToku smo već nebrojeno puta vidjeli različite beauty trikove i savjete, a svakim danom kao da ispliva neki novi trend. Jedan od novijih trendova je "skin sandwiching", metoda koja obećava da će vaša kože bolje iskoristiti postojeće aktivne sastojke u rutini koju koristite.
Što je "skin sandwiching"?
Koncept je sasvim jednostavan. Zamislite slojeve poput sendviča: na dno stavite lagani sloj, u sredinu aktivni sastojak, a na vrh proizvod koji sve “zaključava”. Upravo tako djeluje i ova metoda njege.
@glowwithava my favorite sandwich after a good BLT 🥪 #skincaresandwich #vitaminc #skinbarrier #beautytipswithava #glowingskin #koreanskincare #morningskincareroutine ♬ original sound - AVA
Na kožu se prvo nanosi tanak sloj hidratacije (tonik, maglica ili esencija), zatim serum s aktivnim sastojcima poput retinola, vitamina C ili niacinamida, a sve se zaključava bogatom kremom koja zadržava vlagu. Rezultat je bolje hidrirana koža i učinkovitiji sastojci.
Zašto djeluje ?
Koža je pametan, ali selektivan organ – ne dopušta svemu da prodre duboko, a molekule različitih veličina upijaju se različito. Metoda sendviča stvara optimalne uvjete: vlaga ispod seruma pomaže boljoj raspodjeli aktivnih sastojaka, dok završni sloj kreme sprječava isušivanje i prebrzo isparavanje.
U praksi to znači da retinol manje iritira jer nije nanesen na suhu kožu, a vitamin C dobiva stabilnije okruženje za djelovanje protiv hiperpigmentacije.
Ipak, metoda nije univerzalna. Osobe s vrlo osjetljivom kožom trebaju paziti jer teži slojevi mogu izazvati iritacije ili začepiti pore. Retinoidi nisu preporučljivi u trudnoći, a kod atopijskog dermatitisa potrebno je individualno prilagođavanje.
Sezonska prilagodba je također važna: zimi su potrebne gušće kreme, dok ljeti laganije emulzije ili gel-losion mogu biti dovoljni.
@alicegabrii The "sandwich" method involves applying moisturizer, then tretinoin, followed by another layer of moisturizer. This technique helps reduce irritation by buffering the skin from the tretinoin, making it a gentler option for sensitive skin. #skincare #skincareroutine #skintok #tretinoin #skintips ♬ goth sidewalks and skeletons - daydream
Rezultati sigurno neće doći preko noći, ali kontinuirana rutina učinit će tvoje kožu zaglađenijom, elastičnom i jednostavno sjajnijom.
@dermae Here’s how to layer your #skincare when using #retinol. This method, AKA The Sandwich Method”, can help minimize irritation and redness sometimes associated with retinol. #dermae #retinolserum #retinoltips ♬ original sound - 🎶