Najljepše glumice današnjice: Margot Robbie i Dakota Johnson 'golim' haljinama ostavile sve bez daha

S pravom možemo tvrditi da su Margot Robbie i Dakota Johnson jedne od najljepših glumica današnjice. Plave oči, pune usne i bujna kosa samo dodatno potvrđuju taj status. Osim predivnog izgleda, ove dvije dame ističu se i svojim modnim stilom, a nerijetko iznenade svojim odabirima.

Dakota Johnson privukla je pažnju na prestižnoj večeri 'Kering Caring for Women Dinner' na njujorškom Tjednu mode. Dakota se pojavila u zavodljivoj crnoj čipkastoj haljini koja je otkrila gotovo sve. Ispod crnih aplikacija naziralo se samo satensko crno rublje.

Seksepilno Gucci izdanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim, a Dakota je privukla sve poglede. Kosu je podigla u ležernu punđu s pramenovima koji su joj uokvirili lice, a ružičasto rumenilo dodatno je naglasilo njezine upečatljive plave oči.

Margot Robbie, pojavila se u jednako izazovnom izdanju na londonskoj premijeri filma 'A Big Bold Beautiful Journey' zablistala u prozirnoj haljini koja je otkrila gotovo sve. Armani Prive kreacija bila je ukrašena raskošnim aplikacijama i svjetlucavim detaljima. Posebno je iznenadio minimalistički kroj na leđima u obliku tankih naramenica s okruglom aplikacijom na sredini.

Margot je ponovno oduševila suptilnom i prirodnom šminkom, a kosu je zalizala u profinjenu i svečanu punđu.