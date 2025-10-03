Horoskop za petak: Škorpioni se moraju opustiti, Djevicama se smiješi nova ljubav

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Način ćete načina da bolje komunicirate s voljenom osobom. Tako ćete poboljšati vaš međusobni odnos. POSAO: Prepustit ćete se mašti i posao odraditi rutinski. Male brige bit će povezane s greškama iz prošlosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Bik

LJUBAV: Danas u sebi opet osjećate onu staru stabilnost i spremnost da usuglasite sve ono oko čega se niste slagali s partnerom. POSAO: Ne želite previše misliti o budućnosti svog posla, ali povremeno ćete uranjati u isto zbog izazova koji vam slijede. Dobri su. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne vidite šumu od drveta.

Blizanac

LJUBAV: Uslijedit će poboljšanje osobnih odnosa, a vi sami u istim ćete se osjećati bolje, sretnije, poželjnije. POSAO: Mnogi će se danas posvetiti tajnama, nedokučivom i mistici. U tome će istinski uživati. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje maštajte, više šetajte.

Rak

LJUBAV: Ako maknete sve svoje brige, uvidjet ćete da je vaš privatni život sasvim zadovoljavajući. POSAO: Ne razumijete megalomaniju nekih ljudi. Vi ste u fazi skromnosti i povučenijeg rada. U tome ste sretni. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo biti ono što jeste.

Lav

LJUBAV: Većina će se posvetiti partneru. On(a) će imati neke posebne zahtjeve, ali to će vas samo inspirirati. POSAO: Nema svrhe ponavljati nešto što je već svima jasno. Znate tko ste i čemu stremite, pa se tako i ponašajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Taktizirajte.

Djevica

LJUBAV: Oni koji su još sami danas bi mogli dobiti priliku za ugodan izlazak i druženje. Neka je prihvate i neka ne pričaju previše. POSAO: Teško da vas išta može zaustaviti ili obeshrabriti. Danas se ipak malo opustite i radite ležernije. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Vaga

LJUBAV: Malo će vas ohrabriti to što se sad bolje razumijete s partnerom. Oni koji su još sami bit će otvoreniji za druge. POSAO: Napokon ćete se početi snalaziti. Drago vam je što se zbrka počinje raščišćavati i to na vašu korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite vitamine.

Škorpion

LJUBAV: Zahvaljujući svojoj inteligenciji vi ćete danas uspjeti poboljšati odnos s voljenom osobom. POSAO: Mislili ste da možete brže, ali niste vi jedini igrač u ovoj poslovnoj igri. Treba gledati stvari u cjelini. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

Strijelac

LJUBAV: Teško prepoznajete ljubavne zakonitosti, pa ste zbunjeni onim što se moglo i očekivati. Opet sve okrećete na šalu. POSAO: Bit će potrebno dosta šarma i inteligencije kako biste usuglasili stavove s poslovnim partnerima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne može preskočiti.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete povezani sa svakom osobom iz svoje okoline. Zračit ćete snagom, šarmom i ljepotom. Bit će vam teško odoljeti. POSAO: Uz svoj šarm i elokvenciju možete postići mnogo. Potrudite se iskoristiti spomenuto. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmazite se.

Vodenjak

LJUBAV: U ljubavnom životu danas ćete biti pažljivi i nježni, a isto ćete očekivati i od druge strane. POSAO: Odlično ćete surađivati sa svim kolegama. Dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Zaslužujete pažnju koju očekujete.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je još jedan bogat društveno-ljubavni dan, pa uživajte, bilo da ste u paru, bilo da nekog tražite. POSAO: Znate što vam je činiti i od danas to radite još smjelije i sigurnije. Okolnosti će vam ići na ruku. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.