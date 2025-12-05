Horoskop za petak: Lavovi će biti melankolični, vodenjaci se trebaju bolje organizirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Počinje kvalitetnija ljubavna faza kad ćete napokon uspjeti učiniti nešto što ste dugo priželjkivali. POSAO: Vaš trud će se cijeniti, ali još uvijek ćete biti zbunjeni kad se radi o zahtjevima koje biste vi postavili u nekom poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Bik

LJUBAV: Unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. POSAO: Bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam progledavati kroz prste. Razumjet će vašu malu zbrku. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

Blizanci

LJUBAV: Svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi za vas mogla biti zanimljiva i ispunjavajuća. POSAO: Možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako, jer ste uvjereni da se sve može napraviti bolje. Do onog trena kad sazrete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte stvari.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom. POSAO: Malo je onih koji bi vam sade mogli stati na put. On je zacrtan odavno, a vi ga samo slijedite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne vrijedi ubrati plod voćke dok nije zreo. Vi to znate.

Lav

LJUBAV: Malu melankoliju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. POSAO: Stvari će vam se danas učiniti gorim nego što jesu. Zato ne donosite zaključke nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Djevica

LJUBAV: Od vas će se tražiti da budete pažljivi i da predano slušate ono što vam druga strana govori. Uvažite to. POSAO: Kombinirat ćete diplomaciju i poduzetnički duh. Na trenutke će vam biti teško, ali uz strpljenje, sve ćete uspjeti napraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kratkotrajni defetizam.

Vaga

LJUBAV: Ulazite u manje povoljnu ljubavnu fazu kad ćete teže dosezati emotivno ispunjenje, a ljubavne će se prilike prorijediti. POSAO: Vidjet ćete neke sitnice koje drugi ne vide i zbog toga donositi drukčije zaključke od ostalih kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Usuglasite svoje stavove s okolinom.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete skloni od miša praviti slona, a sve je rezultat vaše mašte. Nije doduše idealno, ali daleko je od onog kako vi trenutačno vidite. POSAO: Vaši tajni neprijatelji danas će rovariti potiho i sporo, ali uporno. Brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Tko se zadnji smije, najslađe se smije.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete pozitivni u svojim ljubavnim namjerama bez obzira na to što vam neke okolnosti ne idu na ruku. POSAO: Na radnom mjestu bit će prolaznih promjena. Zbog toga će ozračje biti blago turobno, a zaposlenici tužnjikavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Unesite vedar duh gdje god idete.

Jarac

LJUBAV: Nećete biti zadovoljni, a naročito ako se budete trudili da pod svaku cijenu održite dobro raspoloženje. POSAO: Netko od vaših kolega pokazat će da nije dovoljno jak ili dorastao onom što radi. Pomozite mu (joj) ako treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost bubrega.

Vodenjak

LJUBAV: Dok se vi zabavljate i poigravate, možda vam sa strane izmiče važna ljubavna prilika. Budite ozbiljniji. POSAO: Ne dopustite da vam se poslovi gomilaju zbog umora koji osjećate. Organizirajte se bolje nego do sada. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite jednom prijatelju.

Ribe

LJUBAV: Počinje mirnije ljubavno razdoblje koje će i dalje biti ugodno i lijepo, ali s nešto manje događaja. POSAO: Vaš trud je prepoznat i još se samo čeka usuglašavanje svih razina onih koji odlučuju nakon čega bi vam se trebala otvoriti jedna vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Male tuge.