403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za petak: Lavovi će biti melankolični, vodenjaci se trebaju bolje organizirati

Žena.hr
5. prosinca 2025.
Horoskop za petak: Lavovi će biti melankolični, vodenjaci se trebaju bolje organizirati
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Počinje kvalitetnija ljubavna faza kad ćete napokon uspjeti učiniti nešto što ste dugo priželjkivali. POSAO: Vaš trud će se cijeniti, ali još uvijek ćete biti zbunjeni kad se radi o zahtjevima koje biste vi postavili u nekom poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Bik

LJUBAV: Unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. POSAO: Bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam progledavati kroz prste. Razumjet će vašu malu zbrku. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

Blizanci

LJUBAV: Svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi za vas mogla biti zanimljiva i ispunjavajuća. POSAO: Možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako, jer ste uvjereni da se sve može napraviti bolje. Do onog trena kad sazrete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte stvari.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom. POSAO: Malo je onih koji bi vam sade mogli stati na put. On je zacrtan odavno, a vi ga samo slijedite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne vrijedi ubrati plod voćke dok nije zreo. Vi to znate.

Lav

LJUBAV: Malu melankoliju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. POSAO: Stvari će vam se danas učiniti gorim nego što jesu. Zato ne donosite zaključke nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Djevica

LJUBAV: Od vas će se tražiti da budete pažljivi i da predano slušate ono što vam druga strana govori. Uvažite to. POSAO: Kombinirat ćete diplomaciju i poduzetnički duh. Na trenutke će vam biti teško, ali uz strpljenje, sve ćete uspjeti napraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kratkotrajni defetizam.

Vaga

LJUBAV: Ulazite u manje povoljnu ljubavnu fazu kad ćete teže dosezati emotivno ispunjenje, a ljubavne će se prilike prorijediti. POSAO: Vidjet ćete neke sitnice koje drugi ne vide i zbog toga donositi drukčije zaključke od ostalih kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Usuglasite svoje stavove s okolinom.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete skloni od miša praviti slona, a sve je rezultat vaše mašte. Nije doduše idealno, ali daleko je od onog kako vi trenutačno vidite. POSAO: Vaši tajni neprijatelji danas će rovariti potiho i sporo, ali uporno. Brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Tko se zadnji smije, najslađe se smije.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete pozitivni u svojim ljubavnim namjerama bez obzira na to što vam neke okolnosti ne idu na ruku. POSAO: Na radnom mjestu bit će prolaznih promjena. Zbog toga će ozračje biti blago turobno, a zaposlenici tužnjikavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Unesite vedar duh gdje god idete.

Jarac

LJUBAV: Nećete biti zadovoljni, a naročito ako se budete trudili da pod svaku cijenu održite dobro raspoloženje. POSAO: Netko od vaših kolega pokazat će da nije dovoljno jak ili dorastao onom što radi. Pomozite mu (joj) ako treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost bubrega.

Vodenjak

LJUBAV: Dok se vi zabavljate i poigravate, možda vam sa strane izmiče važna ljubavna prilika. Budite ozbiljniji. POSAO: Ne dopustite da vam se poslovi gomilaju zbog umora koji osjećate. Organizirajte se bolje nego do sada. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite jednom prijatelju.

Ribe

LJUBAV: Počinje mirnije ljubavno razdoblje koje će i dalje biti ugodno i lijepo, ali s nešto manje događaja. POSAO: Vaš trud je prepoznat i još se samo čeka usuglašavanje svih razina onih koji odlučuju nakon čega bi vam se trebala otvoriti jedna vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Male tuge.

Pročitajte još o:
Horoskop PetakAstrologija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za petak: Lavovi će biti melankolični, vodenjaci se trebaju bolje organizirati