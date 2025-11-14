Horoskop za petak: Bikovi previše maštaju, jarčevi trebaju čuvati živce

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. POSAO: Ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste.

Bik

LJUBAV: Uslijedit će poboljšanje osobnih odnosa, a vi sami u istim ćete se osjećati bolje, sretnije, poželjnije. POSAO: Ne razumijete megalomaniju nekih ljudi. Vi ste u fazi skromnosti i povučenijeg rada. U tome ste sretni. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje maštajte, više šetajte.

Blizanci

LJUBAV: U svoj ljubavi život danas ćete s lakoćom unositi vrlo maštovite ideje i na taj ćete ga način obogatiti. POSAO: Izgleda da se bliži trenutak kad ćete trebati donijeti jednu odluku. Osjećate da se kockice slažu i povezuju. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nemojte žuriti.

Rak

LJUBAV: Oni koji su još sami danas bi mogli dobiti priliku za ugodan izlazak i druženje. Neka je prihvate i neka ne pričaju previše. POSAO: Znate što vam je činiti i od danas to radite još smjelije i sigurnije. Okolnosti će vam ići na ruku. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Lav

LJUBAV: Ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni ljubavnog poticaja. POSAO: Manjak interesa za rad bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite dužnost.

Djevica

LJUBAV: Morat ćete se malo bolje usredotočiti na voljenu osobu jer joj je ovih dana potrebno više vaše nježnosti. POSAO: Ne želite gubiti vrijeme na sitnice. Spremni ste provesti promjene u djela. Vi ste pravi reformator. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokrenut ćete mnoge oko sebe.

Vaga

LJUBAV: Potreba za povlačenjem u svoj svijet intimne manifestirat će se kao tiho uživanje udvoje u miru vlastitog doma. POSAO: Nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima. Bit ćete sabrani, mirni i mudri. Ništa na brzinu. ZDRAVLJE&SAVJET: Mnogi će mnogo spavati.

Škorpion

LJUBAV: Jedni će se okrenuti svojoj ljubavnoj prošlosti, drugi će sanjariti o idealnoj ljubavi, a treći će inicirati romantičnu večer. POSAO: Zbunjivat će vas to što se vaše kreativne ideje još uvijek ne mogu ostvariti u stvarnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljiv znači biti otvoren.

Strijelac

LJUBAV: Još danas uspješno ćete se izvlačiti kako od ljubavnih dužnosti, tako i od novih zahtjeva voljene osobe. POSAO: Bit će potrebno dosta šarma i inteligencije kako biste usuglasili stavove s poslovnim partnerima. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Jarac

LJUBAV: Danas će oslabiti vaš smisao za humor, kao i entuzijazam. Zato će se pogoršati osobni odnosi. POSAO: Nemate ništa protiv nikoga, ali voljeli biste da se sastanci i pregovori odvijaju drukčije. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba imati rezervu živaca.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša bogata ljubavna i društvena faza nastavlja se i danas. Teško da će itko od vas biti sam. POSAO: Uz svoj šarm i elokvenciju možete postići mnogo. Potrudite se iskoristiti spomenuto. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema prepreka za vas.

Ribe

LJUBAV: Više vas ništa ne brine, jer znate da vas partner(ica) voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. POSAO: Što god radili, danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.