Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit

Ove zime high street brendovi nude raskošnu ponudu šljokičastih haljina, topića, hlača i suknji, savršenih za sve koje žele unijeti dozu glamura u prosinačke outfite. Donosimo ideje kako ih nositi i u kojim prigodama izgledaju najbolje, kao i naše favorite iz aktualnih kolekcija

Blagdanski period ponovno nam donosi mnoštvo prilika za zabave, druženja i svečane trenutke, a upravo su takvi dani idealni za modne kombinacije koje odišu glamurom. Komadi sa šljokicama odavno su postali nezaobilazan izbor za sve koje vole zasjati u prosincu, a ove sezone vraćaju se u još raskošnijim verzijama. High street brendovi predstavili su kolekcije koje obiluju sjajnim haljinama, topićima, hlačama i suknjama, nudeći bezbroj načina da jednostavno podigneš svoj večernji look.

Haljine ukrašene šljokicama ostaju najklasičniji izbor za svečane trenutke – od mini modela koji prate liniju tijela do midi krojeva s dugim rukavima, idealnih za domjenke i elegantne večere. Za one koje preferiraju ležerniji pristup, šljokičasti topić kombiniran s jednostavnim crnim hlačama ili satenskom suknjom pruža efektan, a opet nenametljiv stil. Visok struk, asimetrični krojevi i suptilni rezovi naglašavaju figuru i stvaraju balans između glamura i elegancije.

Za partyje koji traju do ranih jutarnjih sati, šljokičaste hlače ili suknje mogu biti sjajan izbor. Uz jednostavan jednobojni džemper ili klasičnu košulju, djeluju trendi i modernije od očekivanog, a istovremeno su vrlo udobne. Kombiniranje sjajnih komada s mekšim teksturama poput pletenine daje outfitu zanimljivu dinamiku, dok će dodaci u metalik nijansama dodatno naglasiti svečani ugođaj.

Bilo da planiraš izlazak, obiteljsko slavlje ili božićni party, šljokice su detalj koji donosi dozu istinske blagdanske radosti. U nastavku donosimo i naše favorite iz high street ponude koji će svaku blagdansku kombinaciju pretvoriti u poseban trenutak.

Mohito - 35,99 €

Mohito - 19,99 €

Mohito - 39,99 €

Mohito - 49,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 19,99 €

Pull and Bear, hlače - 29,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 39,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €