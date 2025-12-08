403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ZA POSEBNE TRENUTKE

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit

Žena.hr
8. prosinca 2025.
Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Mohito
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ove zime high street brendovi nude raskošnu ponudu šljokičastih haljina, topića, hlača i suknji, savršenih za sve koje žele unijeti dozu glamura u prosinačke outfite. Donosimo ideje kako ih nositi i u kojim prigodama izgledaju najbolje, kao i naše favorite iz aktualnih kolekcija

Blagdanski period ponovno nam donosi mnoštvo prilika za zabave, druženja i svečane trenutke, a upravo su takvi dani idealni za modne kombinacije koje odišu glamurom. Komadi sa šljokicama odavno su postali nezaobilazan izbor za sve koje vole zasjati u prosincu, a ove sezone vraćaju se u još raskošnijim verzijama. High street brendovi predstavili su kolekcije koje obiluju sjajnim haljinama, topićima, hlačama i suknjama, nudeći bezbroj načina da jednostavno podigneš svoj večernji look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kate Klem (@katyaklema)

Haljine ukrašene šljokicama ostaju najklasičniji izbor za svečane trenutke – od mini modela koji prate liniju tijela do midi krojeva s dugim rukavima, idealnih za domjenke i elegantne večere. Za one koje preferiraju ležerniji pristup, šljokičasti topić kombiniran s jednostavnim crnim hlačama ili satenskom suknjom pruža efektan, a opet nenametljiv stil. Visok struk, asimetrični krojevi i suptilni rezovi naglašavaju figuru i stvaraju balans između glamura i elegancije.

Za partyje koji traju do ranih jutarnjih sati, šljokičaste hlače ili suknje mogu biti sjajan izbor. Uz jednostavan jednobojni džemper ili klasičnu košulju, djeluju trendi i modernije od očekivanog, a istovremeno su vrlo udobne. Kombiniranje sjajnih komada s mekšim teksturama poput pletenine daje outfitu zanimljivu dinamiku, dok će dodaci u metalik nijansama dodatno naglasiti svečani ugođaj.

Bilo da planiraš izlazak, obiteljsko slavlje ili božićni party, šljokice su detalj koji donosi dozu istinske blagdanske radosti. U nastavku donosimo i naše favorite iz high street ponude koji će svaku blagdansku kombinaciju pretvoriti u poseban trenutak.

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Mohito - 35,99 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Mohito - 19,99 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Mohito - 39,99 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Mohito - 49,99 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear - 29,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear - 35,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear - 19,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear, hlače - 29,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear - 35,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Pull and Bear - 39,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Stradivarius - 25,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Stradivarius - 39,99 € 

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Zara - 25,95 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Zara - 29,95 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Zara - 39,95 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Zara - 35,95 €

Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit
Zara - 25,95 €
Pročitajte još o:
Party KomadiKomadi Sa šljokicamaSvečane KombinacijeHigh Street Ponuda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA POSEBNE TRENUTKE
Svečani prosinac u znaku šljokica: Komadi koji će podići svaki outfit