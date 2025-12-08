Katy Perry promašila outfit za diplomatski ručak: Izgleda kao da ju je Trudeau pozvao u zadnji čas

Pjevačica Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau potvrdili su vezu i na društvenim mrežama. Nakon nekoliko mjeseci govorkanja o njihovoj vezi, par je objavio zajedničku fotografiju na Instagramu. Fotografija je nastala tijekom njihova druženja u Japanu.

Perry, koja je u lipnju prekinula dugogodišnju vezu s američkim glumcem Orlandom Bloomom prošle je srijede s Trudeauom bila u posjetu bivšem japanskom premijeru Fumiju Kishidi i njegovoj supruzi Yuko. Fotografije s tog druženja objavio je sam Kishida te nazvao pjevačicu Trudeauovom "partnericom".

Fumio Kishida/X via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Strani mediji komentiraju fotografije s tog druženja i slažu se da je Katy Perry pala na modnom testu te da se neprimjereno odjenula. Perry je za diplomatsko druženje odjenula crnu dolčevitu, crne čizmice te smeđi kompletić koji se sastojao od sakoa modernog kroja te mini suknje. Mnogi komentiraju da Katy izgleda kao da je na ručak pozvana u zadnji čas. Mnogi korisnici društvenim mreža podsjećaju kako je Trudeauova bivša supruga Sophie Grégoire, s kojom se razveo 2023. nakon 18 godina braka, uvijek bila dotjerana.

Fumio Kishida/X via Bestimage/Bestimage/Profimedia