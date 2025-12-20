403 Forbidden

Moda
MODNI VODIČ

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije

Žena.hr
20. prosinca 2025.
Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
H&M
Zima se često doživljava kao razdoblje u kojem dominiraju hlače i slojevito odijevanje, no aktualni modni trendovi dokazuju suprotno. Haljine su i ove sezone u središtu pozornosti, zahvaljujući bogatim materijalima, promišljenim krojevima i detaljima koji odgovaraju hladnijim mjesecima

Zima se često doživljava kao sezona u kojoj haljine padaju u drugi plan, no upravo hladniji mjeseci nude priliku za najzanimljivije i najizražajnije modele. Deblji materijali, duboke boje, lepršavi rukavi i efektni detalji daju zimskim haljinama posebnu eleganciju, čineći ih jednako privlačnima za svakodnevno nošenje kao i za svečane večeri.

Iako u hladnim danima instinktivno posežemo za hlačama i toplim kaputima, modne piste za jesen i zimu pokazale su niz haljina koje mijenjaju takav način razmišljanja. Ključni sezonski trendovi – poput naglašenih ramena i toplih smeđih tonova – jasno su vidljivi i u kolekcijama haljina, od jednostavnih dnevnih modela do svečanijih krojeva.

Trendovi haljina za zimu temelje se na promišljenim krojevima, zanimljivim proporcijama i bogatim teksturama. Svaki od njih nudi različite mogućnosti stiliziranja, bilo da se nose ispod upečatljivih kaputa, u kombinaciji s čizmama ili kroz slojevito odijevanje koje spaja estetiku i funkcionalnost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dawn Tan (@dawn.tan)

Igra proporcija

Jedan od najučinkovitijih načina za osvježavanje haljine ove sezone jest promjena proporcija. Haljine sa spuštenim strukom istaknule su se kao ključni trend, spajajući pripijeni gornji dio s voluminoznijom suknjom. Takav kroj donosi vizualnu dinamiku i savršeno se uklapa u zimsku garderobu, osobito u kombinaciji s čizmama, dugim kaputima ili kraćim, voluminoznim jaknama.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
H&M - 59,99 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Zara - 39,95 €

Upečatljivi detalji i ukrasi

Dok proljetnim i ljetnim haljinama vladaju uzorci, zima je sezona bogatih ukrasa. Haljine s aplikacijama, draguljima i izraženim vezom unose dozu svečanosti i radosti u sivije dane. Upravo su takvi detalji bili česti na modnim pistama, potvrđujući da zimsko odijevanje može biti jednako razigrano i dojmljivo.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Mango - 79,99 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Zara - 29,95 €

Slip haljine s dugim rukavima

Klasična slip haljina dobila je svoju zimsku verziju. Modeli s dugim rukavima zadržavaju prepoznatljivu lepršavost i profinjeno drapiranje, ali su prilagođeni hladnijim temperaturama. Ova varijanta omogućuje nošenje slip haljina i tijekom jeseni i zime, bez odricanja od elegancije.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
H&M - 49,99 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Reformation - 350 €

Statement rukavi

Zima možda iziskuje duge rukave, no ove sezone oni su sve samo ne dosadni. Zvonoliki rukavi, volani i perje pretvaraju rukave u glavni modni naglasak. Na revijama za jesen i zimu moglo se vidjeti da su upravo rukavi jedan od ključnih elemenata dizajna haljina.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Mango - 69,99 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
& Other Stories - 89 €

Haljine u stilu kaputa

Haljine nalik sakou predstavljaju profinjenu i strukturiranu opciju za zimu. Osim klasičnih modela inspiriranih blejzerima, ove sezone pojavile su se i varijante koje podsjećaju na duže kapute. Idealne su za poslovne prilike i formalnije događaje, a lako se kombiniraju s hulahopkama te čizmama ili salonkama.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Zara - 109 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
H&M - 59,99 €

Duge kožne haljine

Kožne haljine redovito se vraćaju u zimskim kolekcijama, no ove sezone naglasak je na midi i maksi duljinama. Koža se prirodno uklapa u zimsku paletu materijala poput vune i baršuna, a duži krojevi djeluju posebno elegantno. Neutralne boje poput crne, smeđe, maslinaste i tamnoplave osiguravaju bezvremenski dojam.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Zara - 399 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Arket - 314,30 €

Naglašena ramena

Estetika osamdesetih ponovno dolazi u fokus, ovaj put kroz izražena ramena. Brojni dizajneri istaknuli su ovaj element u svojim kolekcijama, nudeći sve – od izrazito voluminoznih silueta do suptilnijih interpretacija. Bez obzira na intenzitet, naglašena ramena unose snažan modni karakter u zimske haljine.

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
Zara - 39,95 €

Sedam ključnih modela haljina za zimu koje osvježavaju svakodnevne kombinacije
H&M - 59,99 €
Pročitajte još o:
Modni Trendovi Za ZimuHaljine Za ZimuHigh Street PonudaZimske Kombinacije
