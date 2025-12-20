Nova sezona, novi modeli: Crossbody torbice koje podižu svaki zimski look

Crossbody torbice već su se odavno izdvojile kao jedan od najpraktičnijih modnih dodataka, no ove sezone potvrđuju i svoj status elegantnog klasika. Zahvaljujući udobnosti nošenja, profinjenim linijama i mogućnosti da se lako uklope u različite stilove, postale su nezaobilazan izbor za svakodnevne kombinacije

Crossbody torbice već su godinama među najpraktičnijim modnim dodacima, no posljednjih sezona prešle su granicu funkcionalnosti i postale jedan od najpoželjnijih elemenata svakodnevnog stila. Ovaj model spaja lakoću nošenja s profinjenim izgledom; remen preko tijela ostavlja ruke slobodnima, a istovremeno pruža stabilnost i osjećaj sigurnosti, zbog čega je idealan suputnik u brzom ritmu dana. Uz to, zahvaljujući jednostavnim, elegantnim linijama, crossbody torbica bez poteškoća nadopunjuje i ležerne i nešto sređenije kombinacije, dajući im onu tihu, suptilnu dozu profinjenosti.

Atmosfera koju crossbody model unosi u garderobu posebno se istaknula na modnim pistama za sezonu jesen/zima 2025., gdje su dizajneri dodatno naglasili njegovu svestranost. Delikatni lančići, minimalistički krojevi i zanimljive teksture pretvorili su ovaj svakodnevni komad u pravi stilski statement. Na ulicama modnih tjedana vidjeli smo i njegove avangardnije interpretacije – od kariranih crossbody torbi koje stvaraju grunge raspoloženje pa sve do opuštenih, sjajnih kožnih modela koji donose dozu urbanog karaktera.

Ove sezone naglasak je na raznolikosti. Klasična crna crossbody torbica i dalje je nezamjenjiv favorit, pristaje uz sve i može se nositi i u ležernim i u formalnijim kombinacijama. Istovremeno, modeli u bordo i smeđim tonovima savršeno odgovaraju zimskim outfitima i unose dašak luksuza u svakodnevne lookove. Torbice od brušene kože također su ponovno u fokusu: njihov mekani, matirani finiš stvara osjećaj opuštene elegancije te je idealan izbor za sve koji vole prirodne materijale.

Bez obzira biraš li strukturirani model za poslovne kombinacije, mini verziju za izlazak ili casual varijantu od brušene kože za dnevne obaveze, crossbody torbica ostaje nenametljiv, ali izrazito efektan modni dodatak koji podiže svaki outfit. U nastavku donosimo i neke od najljepših modela iz aktualne high street ponude.

COS - 99 €

COS - 129 €

COS - 89 €

H&M - 19,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 24,99 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 15,99 €