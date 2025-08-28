Horoskop za petak: Lavovi žude za priznanjima, blizanci trebaju preuzeti odgovornost

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Imat ćete potrebu otići iz kuće što dalje. Ako živite s partnerom, treba to objasniti. Ako ne, neće vas naći doma. POSAO: Vaše zamisli lijepo napreduju, a vi predete zadovoljni što je tako. Danas radite na detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se s ljudima iz drugih regija.

Bik

LJUBAV: U drugom dijelu dana postat ćete otvoreniji za svaku vrstu druženja i zabave, a pojavit će se i prilike za to. POSAO: Malim koracima možete doći do značajnog cilja jednako kao i velikim. Zato ne brinite ako su pomaci postepeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Jednostavno vjerujte.

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će poželjeti malo više slobode i odmak od briga koje ih tište. Zato će potražiti društvo bez obveza. POSAO: Vi zasigurno možete i bolje, ali trenutačne okolnosti vam možda to ne dopuštaju Samo nemojte okrivljavati druge. ZDRAVLJE&SAVJET: Preuzmite odgovornost.

Rak

LJUBAV: U popodnevnim satima postat će opušteniji, a vaš će se odnos s osobama suprotnog posla poboljšati. POSAO: Doći će do sve bolje suradnje između vas i kolega. Uspjet ćete uskladiti različite ideje i mišljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se. Imate zašto.

Lav

LJUBAV: Osim što ćete se dobro zabaviti, u vama će tinjati potreba da budete glavni. Partneru bi to moglo ići na živce. POSAO: Žudite za još većim priznanjima od ovih koje ste nedavno dobili. Bilo bi bolje da ste malo skromniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Razbistrite svoj um.

Djevica

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, primijetit ćete da vaša najdraža osoba postaje sve osjetljivija. Budite pažljivi. POSAO: Potegnite još malo i rezultati će isplivati. To što se još ne vide ne znači da su daleko. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se više rekreirati.

Vaga

LJUBAV: Istovremeno ćete lumpati i maštati o nekoj idealističkoj ljubavnoj priči. Bit će to pravi emotivni stereo. POSAO: Volite se našaliti s kolegama. Danas ćete napraviti malu psinu, ali nitko vam neće zamjeriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Širit ćete vedar duh.

Škorpion

LJUBAV: Uključit ćete se u mrežu veselih ljudi koji su spremni sve dijeliti s drugima. Bit će to pun pogodak za vas. POSAO: Posao ćete odrađivati kao da plešete. Jednostavno će vam ići. Nećete postavljati suvišna pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je što ne komplicirate stvari.

Strijelac

LJUBAV: Izgledan je ugodan izlazak i vaša popularnost u društvu. No iznutra ćete još uvijek biti prazni. POSAO: Bez obzira na to što možda najbolje znate posao, oslobodite se potrebe da dominirate. Treba surađivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Jarac

LJUBAV: Opet ćete izigrati na kartu ljubaznosti i finog ponašanja, ali stvar je u tome da je to sve samo vanjština. Ljubav ide iz srca. POSAO: Možda vas neće najbolje razumjeti, pa se zato držite profesionalnih standarda i pravila. Tako će biti lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Neki će svoje ljubavne brige povjeriti prijatelju, drugi će ih gurnuti pod tepih, a treći će tulumariti s društvom bez obzira na sve. POSAO: Završit ćete jedan zadatak koji vam je pomalo dosadan. Ova faza rada već je dugo čekala da se privede kraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Družite se s ljudima.

Ribe

LJUBAV: Ozbiljnije teme vi ćete odgurati u stranu uz pomoć duhovite konverzacije. Druga strana neće vam zamjeriti. POSAO: Sve što budete radili ili eventualno predlagali morat ćete objašnjavati. U tome ćete biti uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne nadmećite se ni s kim.